Sandro Maculan Candidato al Senato con il Partito Democratico

Collegio Padova-Vicenza-Verona – “La proposta della mia candidatura è partita dal territorio, l’ho accolta per senso di responsabilità, in un momento complicato per il nostro Paese e ho deciso di mettermi a servizio.

Otto anni fa sono stato eletto sindaco di Zugliano con una lista civica.

In questi anni ho sempre cercato di amministrare mettendomi a servizio di tutti, mai di una parte.

Con lo stesso spirito, consapevole della grande responsabilità alla quale è chiamato chi viene inserito nelle liste che concorreranno a formare il futuro Parlamento italiano, metto a disposizione il mio impegno e in particolare l’esperienza di amministratore maturata in questi anni.

Mi sento di vivere queste poche settimane che ci separano dal voto come una grande occasione di confronto.

Un percorso nel quale mi impegno a rappresentare soprattutto tanti mondi e tante persone che ho avuto la fortuna di avvicinare in questi anni: il mondo del lavoro e delle attività produttive; il mondo della cultura, dell’arte e della scuola; la sanità, il terzo settore la cooperazione; l’associazionismo e il volontariato.

“Amo questa nostra terra veneta, la sua storia, le sue tradizioni. Con il tuo voto mi impegno a rappresentarla al meglio”.

Mi farebbe piacere confrontarmi con te. Sarò presente a queste occasioni di incontro/confronto:

Lunedì 5 settembre Ore 20.30 a Lugo di Vicenza – Palestra via Sioggio

Sabato 10 settembre ore 17 a Valstagna – sala piazzetta Brotto

Lunedì 12 settembre ore 20.30 a Zugliano – sala civica – Incontro riservato ai GIOVANI (17-30 anni)

Martedì 13 settembre ore 18 a Breganze, giardino bar Mapuche piazza Mazzini

Giovedì 15 settembre ore 17.30 a Schio incontro con i lavoratori (luogo da definire)

Lunedì 19 settembre ore 20.30 a Vicenza città (luogo da definire)

Martedì 20 settembre ore 20.30 a Breganze sul tema della SANITA’

Mercoledì 21 settembre a Marano Vicentino – Auditorium sul tema della SANITA’

Giovedì 22 settembre a Thiene (luogo da definire)

Altre date sono in via di definizione (seguiranno aggiornamenti)

Sandro Maculan, 56 anni, sposato con Antonella, cinque figli.

Insegnante presso la scuola don Milani di Zanè (VI)

Sindaco di Zugliano (VI) dal 2014

Direttore del Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano

Socio fondatore della Bandabrian, associazione culturale che da trent’anni raccoglie e valorizza canti e danze della tradizione vicentina e veneta

Socio fondatore dell’Associazione Insieme – famiglie affidatarie Alto Vicentino