Missione completata. Salvo Sallustro è il nuovo campione italiano CIVS. Con una gara 2 fuori da ogni più rosea aspettativa, la scorsa domenica (18 Settembre) ha conquistato il titolo nazionale nella categoria madre, la Superbike. Salvo Sallustro è il nuovo C.I. CIVS

Come ci si aspettava alla vigilia, assicurarsi questo successo è stato tutt’altro che semplice. Al termine di gara 1, Francesco Piva aveva recuperato i 12 punti di svantaggio, costringendo, quindi, il netino a fare i salti mortali. Sallustro non se l’è fatto ripetere due volte e, realizzando il terzo tempo più veloce di giornata, si è portato, definitivamente, in prima posizione.

Per chi se lo fosse perso,

l’ultimo round è andato in scena nel comune pisano di Volterra ed è stato organizzato dal Moto Club Evandro Viti Volterra. A rendere ancora più incerta la situazione ci si è messo anche il meteo, visto che sabato si è abbattuto un vero e proprio temporale che ha messo a dura prova l’organizzazione. Nonostante metà del paddock è stato messo a soqquadro dal vento, lo staff toscano è riuscito a sistemare il tutto ed a garantire la sicurezza dei piloti.

Queste le parole del nuovo campione italiano Sallustro: “Abbiamo vissuto un week-end veramente particolare. Il sabato si è abbattuto un maltempo allucinante che ha distrutto mezzo paddock. Dopo i risultati cronometrici delle prove abbiamo optato per una strategia più conservativa. Al termine di gara 1, però, ci siamo ritrovati terzi, nemmeno secondi, perdendo tutto il vantaggio da Francesco (Piva, ndr). Sul paddock era calato il gelo perchè tutti sapevano che chi avrebbe vinto quella salita, sarebbe diventato il nuovo campione. Prima della partenza, la tensione si era fatta veramente alta e lì ho deciso di gareggiare secondo la filosofia “o la va o la spacca“. Appena sono arrivato al traguardo è scattato un applauso da parte di tutti, pubblico e piloti compresi. Ho fermato il cronometro a 1:27.02, due secondi più veloce di Francesco che è venuto subito a complimentarsi”.

“Da quel momento in poi è partita una grande festa.

Finalmente possiamo dire di essere campioni italiani, è stato un campionato sofferto dalla prima all’ultima tappa. È stato un risultato che abbiamo fortemente voluto e alla fine l’abbiamo ottenuto. Siamo veramente soddisfatti. Voglio ringraziare tutto coloro che mi sono stati vicini, nelle gare belle e in quelle brutte, la 4S Riding School che ha creduto in me fin dall’inizio, così come gli sponsor. Ringrazio anche tutti i piloti ed i motoclub che hanno dato vita ad un campionato combattuto, emozionante e con tanta sportività. Adesso ci goderemo il nostro meritato riposo, consci di aver dato un segnale forte e che nessuno ci ha regalato niente. Successivamente si inizierà a programmare il prossimo anno di gare con un titolo in più in bacheca”.