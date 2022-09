S.P. 349 del Costo: motociclista esce di strada

Alle ore 07.40 odierne una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio unitamente ad una del Distaccamento di Piovene Rocchette, interveniva al km 78 + 900, in corrispondenza dell’ottavo tornante della S.P. 349 del Costo nel comune di Cogollo del Cengio, per il rilievo di un sinistro stradale con ferito.

Il conducente di un motociclo Suzuki GSXR600, ragazzo 30enne residente nel veneziano, nel percorrere la strada provinciale 349 del Costo con direzione Asiago, in prossimità del km 78+900, per cause in corso di accertamento, nell’affrontare la semicurva destrorsa che precede l’ottavo tornante perdeva il controllo del mezzo andando così a collidere con la cinta muraria di contenimento, situata a lato dell’opposta corsia di marcia.

Il conducente veniva sbalzato all’interno della ripa erbosa che costeggia l’ottavo tornante mentre il veicolo finiva la sua corsa incastrato sotto il guardrail che delimita l’ottavo tornante.

Sul posto interveniva prontamente un’ambulanza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso e l’elisoccorso.

Il paziente veniva quindi trasportato presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza ove risulta ricoverato in prognosi riservata.

Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio