Risposta del sindaco all’interpellanza delle minoranze – Rucco: progetto TAV sulla stazione ferroviaria di Vicenza. “Già in atto un confronto tra provincia, comune, Svt e Rfi/Iricav 2 per salvaguardare l’area”

Il primo cittadino di Vicenza interviene per chiarire alcuni aspetti e aggiornare la situazione in merito ad una interpellanza urgente sul progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria della città, nell’ambito degli interventi per il tratto del treno Alta Velicità/Alta Capacità del lotto 2 “Attraversamento di Vicenza“.

“Ai consiglieri di minoranza e ai cittadini di Vicenza – dichiara il sindaco – voglio assicurare che è già in corso un tavolo di confronto e di concertazione tra provincia (che ha un ruolo preminente in questo contesto), comune, società Svt e i vertici di Rfi e di Iricav 2 al fine di individuare e di condividere un’azione congiunta che possa salvaguardare la stazione di Vicenza garantendo la massima funzionalità in tutti gli aspetti”.

Città di Vicenza

