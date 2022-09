Riprendono le attività al centro per anziani dei Ferrovieri

Da settembre sono riprese a pieno regime le attività del centro di aggregazione per anziani dei Ferrovieri, in via Vaccari 107, Vicenza.

Il centro è stato affidato a giugno di quest’anno all’associazione Anteas, che ha avviato alcune iniziative anche nel periodo estivo.

Ieri si è svolta la riapertura ufficiale con la presenza, tra gli altri, dell’assessore alle politiche sociali e del presidente dell’associazione Anteas.

“L’amministrazione comunale – afferma l’assessore alle politiche sociali- ha voluto fortemente la riapertura di questo centro. Da sempre rappresenta per la comunità del quartiere dei Ferrovieri un punto di aggregazione importante. Oggi, dopo due anni di Covid, assume un ruolo ancora più significativo per ricreare dei momenti di convivialità e di incontro tra gli anziani e le nuove generazioni. Ricordo, inoltre, che è stato recentemente finanziato e approvato il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori di ristrutturazione dello stabile di via Vaccari al fine di rendere nuovamente fruibili l’utilizzo delle sale al piano superiore, spazi necessari per riavviare l’attività delle associazioni da sempre presenti nel quartiere”.

L’associazione propone attività culturali, manuali e ricreative, come tombola, giochi a carte, dama e scacchi, e l’uso di computer e cellulari.

È presente anche un punto ristoro. È inoltre possibile ricevere assistenza infermieristica nella misurazione della pressione e della glicemia.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Maggiori informazioni nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42719,53348).