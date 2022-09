Regione Veneto: bando per sostenere i Maestri Artigiani

Assessore allo sviluppo economico, “Un milione e mezzo di euro per chi fà crescere l’artigianato di qualità” – Maestri Artigiani

“Abbiamo scelto di investire sui maestri artigiani perché sono figure professionali che ben rappresentano il valore del lavoro nel nostro Veneto.

Ora, come già annunciato, apriamo un nuovo bando

da un milione e mezzo di euro per sostenere le attività dei 152 Maestri Artigiani già riconosciuti. In un momento di difficoltà così serio l’impegno della Regione a fianco delle imprese venete continua”.

Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico annuncia l’approvazione in giunta del bando denominato “Sostegno all’attività dei Maestri Artigiani Veneti. Anno 2022”, finalizzato all’erogazione di contributi a supporto delle attività dei Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione del Veneto.

“Il sostegno alle attività dei Maestri Artigiani

– sottolinea ancora l’Assessore – assume particolare rilevanza nell’attuale contesto socio-economico, aggravato dalla crescente difficoltà nel reperire personale da qualificare, e nel ricambio generazionale e diventa dunque necessario per contribuire alla salvaguardia di settori artigiani artistici e tradizionali che rischiano di scomparire senza un’adeguata trasmissione delle competenze professionali”.

Il bando di selezione dei beneficiari, per un importo complessivo di euro 1.500.000, è stato, dunque, approvato al fine di sostenere il Maestro Artigiano che intende adeguare i laboratori adibiti o da adibire a bottega scuola e supportare la competitività delle imprese dei maestri artigiani veneti nel loro complesso, valorizzandone il ruolo di soggetti portatori di un patrimonio di conoscenze e incrementando la riconoscibilità di questa nuova figura.

L’iniziativa è volta, inoltre,

ad agevolare l’introduzione di innovazioni tecnologiche e di processi di valorizzazione e trasmissione delle competenze artigiane, nonché a facilitare lo svolgimento di attività formative nei locali in cui opera il Maestro Artigiano.

Il bando prevede, quindi, un contributo sino al 75% dell’investimento ritenuto ammissibile per l’acquisto di macchinari, mezzi d’opera, hardware e software, compresi i costi per la creazione di portali web ed e-commerce finalizzati alla promozione dell’impresa e alla commercializzazione dei suoi prodotti, autocarri furgonati specifici per il trasporto merci, opere murarie e d’impiantistica, compresa la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 di giovedì 22 settembre 2022, fino alle ore 16.00 di giovedì 20 ottobre 2022.

Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione bandi del sito della Regione del Veneto.

Comunicato nr. 1809-2022 (ARTIGIANATO)

(AVN) – Venezia, 2 settembre 2022