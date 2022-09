Recoaro Terme: Nuova Orchestra Pedrollo

Un’orchestra sotto le Piccole Dolomiti. A Recoaro Terme domenica 11 concerto della Nuova Orchestra Pedrollo promosso da Apap Confartigianato Vicenza e Amministrazione Comunale

Appuntamento con la musica domenica 11 settembre a Recoaro Terme.

Il concerto ‘Un’orchestra sotto le Piccole Dolomiti’ è promosso da Apap (Pensionati Artigiani) Confartigianato Vicenza, con il patrocinio del Comune e il sostegno della Banca Terre Venete.

Ad esibirsi, alle ore 21 nel Teatro Comunale, sarà la Nuova Orchestra Pedrollo che proporrà musiche di Vivaldi, Pedrollo, Dvoràk e Bach. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

L’ensemble Nuova Orchestra Pedrollo di Vicenza si è formalmente costituita nel 2015 mettendo insieme musicisti che vantano decenni di attività concertistica e didattica.

In realtà il debutto risale al 2014 con un concerto nel Teatro Olimpico di Vicenza: partecipò in qualità di solista e di primo violino il compianto Maestro Giovanni Guglielmo.

Da quella serata nacque l’idea di mantenere forte il legame con un compositore vicentino, Arrigo Pedrollo, più noto ed eseguito all’estero, e così si è costituita una associazione-orchestra ad hoc che ne potesse custodire in modo attivo la memoria.

Da allora,

sotto la direzione del Maestro Gabriele Dal Santo, si sono realizzati molti eventi nel vicentino, ma anche a Venezia, Padova, in Trentino, in Valtellina, in Argentina, con repertori per orchestra d’archi che vanno dalla musica barocca ad autori contemporanei, oltre che di Arrigo Pedrollo.

Dopo una lunga sospensione dovuta alla pandemia COVID-19, la Nuova Orchestra Pedrollo ha ripreso nel 2021 l’attività con i concerti presso i Sacrari delle Prealpi Venete e con il concerto di Natale nell’Abbazia di Follina (TV).

Il 2022 si è aperto con due concerti che hanno visto tra l’altro la partecipazione di due prestigiosi solisti di chitarra (Alessandro Antico e Alberto Mesirca) in concert di Vivaldi e di Giuliani.

Si è ripetuta, con un programma rinnovato, l’esperienza dei concerti presso i Sacrari ottenendo un notevole successo, a conferma della validità del progetto e della qualità esecutiva della NOP. L’orchestra, sotto la direzione del Maestro Gabriele Dal Santo, ha inciso 2 CD.

