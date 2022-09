Rassegna Fotografica 2022 a Noventa Vicentina

Il Club Fotografico “Il Campanile” nasce il 15 aprile 1995 dall’iniziativa di otto amici appassionati di fotografia.

Fin dall’inizio, il club si impegnò ad organizzare corsi base di fotografia in sede al Fotoclub, all’Università A/Anziani, alle Scuole e in altri sedi, inoltre, si sono organizzate delle domeniche in primavera e autunno, dedicate al ritratto fotografico in ville antiche della nostra zona e mostre collettive dei soci del Fotoclub.

Dal 2002 appuntamento fisso del Club è il Concorso Fotografico Nazionale, in collaborazione con il Comune di Noventa Vicentina, con una numerosa partecipazione di fotoamatori provenienti da tutta Italia.

Nel 2008, in contemporanea alla mostra relativa al Concorso, abbiamo dato vita alla 1^ Rassegna Fotografica Noventana, esponendo in contemporanea le opere di diversi autori.

All’interno della Rassegna il 3°“Digital Slide Show”, serata dedicata agli audiovisivi selezionati dal Concorso Nazionale.

Ci piace collaborare con altri Fotoclub o Associazioni.

Abbiamo fatto un gemellaggio con il LEEK PHOTOGRAPHIC CLUB (UK), dove nel 2008, siamo stati ad esporre proprio a Leek e loro sono stati nostri ospiti da noi l’anno successivo.

Nel settembre 2009 e 2011 abbiamo partecipato al “Progetto Fotografia”, rassegna che si tiene a Bassano del Grappa presso il Palazzo Bonaguro, e in giro per la cittadina.

Abbiamo avuto ospite presso Sala Paradiso in Villa Barbarigo Mario Lasalandra con la sua mostra itinerante nel territorio Italiano “Poeti, Maschere e Fantasmi” e un’antologica dal 1963 al 2008.

Nel 2010 la nostra attività prosegue con l’organizzazione del consueto Concorso Fotografico Nazionale e nella Rassegna ospite da San Benedetto del Tronto, Daniele Cinciripini, con una mostra sul terremoto in Abruzzo, a L’Aquila.

Con questo autore il nostro Club ha continuato a collaborare con Cinciripini, e nel mese di ottobre 2010 abbiamo organizzato un workshop sul “moleskine”, costruzione di racconti fotografici “tascabili”.

La Rassegna Fotografica Noventana 2012

ha ospitato, oltre all’11° Concorso Fotografico Nazionale, il gruppo fotografico “MASSAGRIGIA” con sede a Roma, Daniele Cinciripini con una mostra in anteprima nazionale, Dennis Ziliotto di Noventa Vicentina.

Anno 2013, Antonella Monzoni, Autore FIAF 2010, è stata invitata con la sua mostra ”Iran, la bellezza silenziosa”.

Nel 2014, è stata ospitata una collettiva del Fotoclub ChiaroScuro di Piove di Sacco, e per la prima volta è stata istituita all’interno della Rassegna, la Lettura Portfolio, con Mario Lasalandra, Daniele Cinciripini e Sandra Zagolin che alla fine della giornata proclameranno un vincitore che ha il diritto di esporre nella Rassegna dell’anno successivo.

Nell’anno 2015, è stato festeggiato il ventesimo anno di attività del Club Fotografico con La Rassegna Fotografica Noventana, dal 12 aprile al 10 maggio, che ha visto l’appuntamento del 14° Concorso Fotografico Nazionale in Sala Esposizioni presso Villa Barbarigo.

In questo anno è iniziata una collaborazione con la Fondazione F.lli Stefani per esposizioni fotografiche permanenti. a cadenza mensile e, durante la Rassegna è stata inaugurata una mostra realizzata da un Progetto ROOM012 e Daniele Cinciripini di San Benedetto dal Tronto, di nome “Connessioni Urbane”, proprio in questo luogo.

Novità della Rassegna Fotografica Noventana 2015

è il coinvolgimento di negozi ed enti di Noventa Vicentina, con esposizioni all’interno ed all’esterno degli esercizi commerciali di immagini appartenenti ai soci del Club Fotografico “IL CAMPANILE”.

Nel 2016, la Rassegna Fotografica Noventana ha ospitato un fotografo francese, Philippe Chiodi, conosciuto a Mentone, durante il Photomenton festival, nel novembre 2015, e Lorenza Perotti, vincitrice del Portfolio 2014, con una “Personale”;

Alla Fondazione Stefani esponeva Gianni Mantovani di Bovolone.

Il Club Fotografico si iscrive alla Fiaf e va ad esporre a Mentone con un progetto a lungo termine chiamato “PAESAGGIO URBANO”.

Nel 2017, per la prima volta, il Concorso Fotografico Nazionale viene presentato con il riconoscimento Fiaf. Tra i lettori del Portfolio sono presenti, Fulvio Merlak, Daniele Cinciripini con Serena Marchionni e Maria Teresa Cerretelli, Photo Editors GRIN (Gruppo Redattori Iconografici Nazionali).

Novità della Rassegna Fotografica Noventana 2017 è il concorso VOTA LA VETRINA con il coinvolgimento di ben 70 negozi di Noventa Vicentina, con esposizioni all’esterno di immagini dei soci del Club Fotografico “IL CAMPANILE”.

Presso la Fondazione Stefani esposizione dei Tonky, cornici di cartone riciclato con stampe di immagini.

Altra novità del 2017, FOTOPARLANDO, una rubrica che parla di fotografia alla radio.

In collaborazione con Radio Noventa, ogni martedì, dalle ore 19 alle 20, viene trasmesso un episodio fotografico con ospiti in studio e puntate dedicate a grandi fotografi.

Si possono sentire le trasmissioni collegandosi a , nel pc, nel tablet o nel telefono, presso la piattaforma di spreaker e itunes o scaricarle in podcast o attraverso il nostro sito , inoltre, si possono vedere anche le immagini di cui si sta parlando.

Nel 2018, oltre al Concorso Fotografico Nazionale con il riconoscimento Fiaf, la serata dedicata agli audiovisivi con Concorso Nazionale, DIGITAL SLIDE SHOW, la lettura Portfolio con Fulvio Merlak, Serena Marchionni e Orietta Bay.

Sono stati aggiunti due Workshop, uno sulla “Costruzione del portfolio” a cura di Enrico Genovesi, l’altro, dedicato alla fotografia stenopeica “Come fotografare con una scatola di cartone ed un foro – Costruisci la tua macchina fotografica” a cura di Antonio Cunico.

In alcuni negozi, uffici ed enti di Noventa Vicentina, esposizioni all’interno e all’esterno con immagini di una “Retrospettiva dei concorsi precedenti”.

Presso la Fondazione Stefani esposizione dei soci del Club Fotografico “IL CAMPANILE” con il progetto “PAESAGGIO URBANO“.

In tutti questi anni abbiamo conosciuto tantissime persone interessanti che ci hanno permesso di crescere nelle nostre attività di Fotoclub e siamo sempre disponibili a collaborare con tutti quelli che credono in noi.