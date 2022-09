Rally Città di Bassano 2022: aperte le iscrizioni

39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO – 17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO – Aperte le iscrizioni al Rally Città di Bassano 2022

Scelta programmatica di Bassano Rally Racing:

percorso identico allo scorso anno Cerimonie di partenza e arrivo in piazza Libertà, riordini a Marostica, confermate le prove speciali “Rubbio”, “Valstagna” e “Cavalletto”, garanzia di spettacolo super

”Se dobbiamo spiegare, spieghiamo, anzi no, cantiamo: per quest’anno non cambiare / stessa spiaggia, stesso mare / per poterti rivedere / per tornare, per restare insieme a te”.

La mette giù così Narciso Paccagnella, presidente di Bassano rally Racing, intonando il celebre motivetto estivo degli anni ’60. Sarà che ancora ha in testa musica e sfilata di Miss Rally andata in scena domenica scorsa alla birreria Anima di Rosà.

Però la scelta di proporre identico all’anno scorso il Rally Città di Bassano 2022 ha spiegazioni un tantino sentimentali (quello che è riuscito bene vien voglia di ripeterlo), molto pragmatiche (consegna il vantaggio dell’esperienza a tanti concorrenti ma anche agli organizzatori) e decisamente programmatiche (i fuochi d’artificio si faranno per l’edizione del quarantesimo).

Dunque ricapitolando:

venerdì 28 ottobre la prova speciale di “Rubbio” (7,34 km) in notturna con start alle 19; poi sabato 29 ottobre due passaggi su “Valstagna” (11,84) con start alle 9:07 e 14:25, “Cavalletto” (22,93) con start alle 10:35 e 15:53, “Rubbio” con start alle 11:33 e 16:40. Piccole, ma significative novità di logistica, sono partenza e arrivo della gara da piazza Libertà a Bassano (l’anno scorso solo l’arrivo), i riordini di vetture storiche e moderne in piazza degli Scacchi a Marostica, e per le sole storiche (che dopo la ps 6 “Cavalletto 2” andranno dirette al traguardo) l’ultimo riordino al Bar Munari a Marsan di Marostica.

Così si valorizzano maggiormente lo splendido capoluogo della corsa e una cittadina simbolo, mentre rimane invariata la suggestiva location dello shake down alle Scale di Primolano in comune di Valbrenta.

Primi al via gli equipaggi del 17° Rally Storico, valido per la Coppa Acisport Rally di Zona, seguiti da quelli in lizza per il 39° Rally Internazionale, prova conclusiva dell’IRCup Pirelli e della Mitropa Rally Cup.

Oggi l’apertura delle iscrizioni, ci sarà tempo fino a mercoledì 19 ottobre.

Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

In copertina foto Antonio Marchetti 2021