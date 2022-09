Questura di Vicenza – arresto cittadino serbo

Pregiudicato serbo arrestato dalla Divisione Anticrimine

Nella mattinata di ieri, gli Agenti della Sezione Misure di Sicurezza e Giudiziarie hanno eseguito un provvedimento del Giudice di Sorveglianza di Verona, relativo alla sospensione temporanea dell’affidamento in prova nei confronti di M.M , cittadino serbo di 31 anni , domiciliato a Vicenza presso la Comunità Terapeutica Nuova Vita, condannato alla pena di anni 5 con sentenza del Tribunale di Vicenza emessa in data 15.07.2019 per i reati di rapina agg.ta, porto di armi, furto.

M.M. risulta, altresì, gravato da precedenti penali e/o di Polizia per lesioni personali, furto aggravato, rissa, minaccia, ingiuria e violazione della legge sugli stupefacenti.

Lo scorso 18 agosto aveva abbandonato la Comunità terapeutica ove stava scontando la pena, rendendosi di fatto irreperibile.

Dopo averlo rintracciato, all’interno di un appartamento sito nel Comune Creazzo, gli Agenti della Divisione Anticrimine provvedevano a trasferire il soggetto presso la Casa Circondariale di Vicenza.