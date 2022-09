Programma eventi culturali rassegna Busnelli di Dueville

Programma eventi culturali rassegna Busnelli Giardino Magico di Dueville (VI), settimana 5-12 settembre 2022.

Una rassegna tra le più frequentate della provincia con molteplici attività culturali, dal cinema all’aperto al teatro, dalla musica live agli incontri con l’autore, organizzata da 15 anni da Dedalofurioso società cooperativa, in collaborazione con il Comune di Dueville (VI).

Di seguito il programma della rassegna:

Lunedì 5 settembre ore 20.30

Musica e Libri | Ingresso libero Anteprima di Via Rossi Jazz Club & Co. 2022/23: “Inseguendo i cieli del mondo”.

A cura di ass.cult. Agorà onlus

Ore 20.30 Antonio Dal Lago presenta in dialogo con il giornalista Antonio Di Lorenzo, il suo ultimo libro “La borsa del cicloturista. In viaggio lento tra i Musei Naturalistici vicentini”. Il libro racconta i dettagli sui preparativi per gli itinerari e soprattutto il viaggio, ovvero la scoperta, il piacere di lasciarsi incantare, gli amici da trovare e da ritrovare, le strade lungo le quali perdersi.

Ore 21.30 “McNando Celtic Band” live – Miss Marty: violino, voce; Marco McNando: voce, violino, chitarre; Stefano ‘Carlet’ Carlesso: chitarre, voce; Gigi Vecchione: bodhran

La band presenterà un repertorio di canzoni e temi tradizionali irlandesi, scozzesi e bretoni con arrangiamenti originali. Una rivisitazione della musica folk ed etnica che unisce la tradizione e il clima dei pub irlandesi con l’ironia e il divertimento.

Martedì 6 settembre ore 21

Reportage di viaggio | CAI | Ingresso libero “Vietnam” di Rosanna Bassan e Ennio Savio Dalla frenetica Hanoi alle montagne del Vietnam del nord ai confini con la Cina, per entrare in contatto diretto con alcune delle numerose minoranze etniche che ancora vivono in questi luoghi.

Serata in collaborazione con CAI sezione di Dueville

Mercoledì 7 settembre ore 21

Cinema | La mia ombra è tua Regia di E. Cappuccio, drammatico, Ita, 107’, 2022 Emiliano De Vito ha 25 anni, è orfano di padre e ha sempre vissuto “in un bozzolo”: laureato summa cum laude in Lettere Antiche ha scoperto che il suo pezzo di carta non ha valore in un mondo dove la sua generazione “deve solo correre”. Ma arriva l’occasione giusta: fare da assistente a Vittorio Vezzosi, un autore che ha scritto un solo romanzo, “I lupi dentro”…

Giovedì 8 settembre ore 19.30

Degustazione di vini di piccoli produttori abbinati con gustoso piatto estivo | Quota di partecipazione 15€ “Racconti enoici. Quando Dioniso fu rapito dai marinai etruschi.”

La storia e l’evoluzione della viticultura e del vino nel bacino del Mediterraneo.

Un percorso sensoriale che attraverso la degustazione di due vini spumanti e di un vino bianco fermo sarà altresì l’occasione per conoscere meglio, tra curiosità e aneddoti, il ruolo culturale del vino come elemento di socialità nelle diverse epoche.

Ad accompagnare la degustazione un piatto estivo Vini protagonisti della serata:

Spumante Metodo Martinotti – Az.agr. Baldo Antonio (TV) Friulano 2016 (bianco fermo) – Az.agr. Vignis di Driùt (GO) Spumante Metodo Classico – Az.agr. El Magasìn di Castelgomberto (VI)

Giovedì 8 settembre ore 21

Cinema | Omaggio a Oscar Klein | Ingresso libero Oscar Regia di Dennis Dellai, commedia, Italia, 2016, 115 min.

1943. Oscar è un giovane musicista ebreo al confino nell’Alto Vicentino che, grazie al suo talento, conquista la simpatia della comunità in cui è costretto a vivere, tanto da stringere una grande amicizia con i due figli del podestà, Emma e Vittorio, ed entrare a far parte con successo nella banda diretta da Don Franco, il parroco del paese.

Una storia vera che riguarda da vicino due duevillesi illustri: i fratelli partigiani Mary e Rinaldo Arnaldi che hanno aiutato il musicista a sfuggire ai lager nazisti.

Venerdì 9 settembre ore 19

Libro & aperitivo| Ingresso libero Ettore Molon presenta il suo libro “Slow spritz. Come prepararlo, come berlo” (Ronzani Editore) in dialogo con Stefano Ferrio.

Venerdì 9 settembre ore 21

Cabaret | Ingresso libero Paolo Schieven e Stefano Zocca

Sabato 10 settembre ore 21

Musica | Ingresso libero Omaggio a Oscar Klein e alla sua musica nero americana.

Una vita vissuta grazie ai fratelli Arnaldi Alcide Ronzani – chitarra Davide Calcinai – tromba, chitarra, voce Alessia Bartolomucci – voce narrante

Domenica 11 settembre ore 17

Il Giardino dei Bambini – rassegna di attività creative e letture per bambini dai 4 anni | Ingresso libero Storie di fuoco Con Valentina Brusaferro e Andrea Dellai

Domenica 11 settembre ore 20.30

Musica | Ingresso libero Le fatine Alternative-rock

Lunedì 12 settembre

Esterno notte – parte 1

Regia di M. Bellocchio, drammatico, Ita

Il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio, dopo Buongiorno, notte, torna su quelle drammatiche pagine della nostra storia con un nuovo originale sguardo: ‘Ho voluto stavolta farne una serie per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.