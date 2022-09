Cinque sportelli dedicati a nuove imprese e al lavoro autonomo – Per under 35 in collaborazione con Legal for Creativity, Confcommercio, Camera di Commercio, vIVAce di CISL e Confartigianato

A partire da ottobre Progetto Giovani Vicenza apre nuove opportunità per gli under 35 che vogliono avviare nuove imprese o intraprendere un lavoro autonomo.

L’iniziativa è in collaborazione con Legal for Creativity, Confcommercio, Camera di Commercio, vIVAce di Cisl e Confartigianato.

Ogni mese cinque sportelli gratuiti saranno a disposizione in presenza, nella sede del Polo Giovani B55 di contra’ Barche 55, oppure online, su vari temi.

Il primo lunedì di ogni mese, dalle 16 alle 18, si potrà accedere allo sportello di Legal for creativity, per un supporto alla progettazione strategica e legale di idee d’impresa in ambito sociale, artistico o culturale.

Il primo mercoledì del mese, dalle 11 alle 13, Confcommercio Vicenza fornirà consulenza a chi vuole avviare un’attività nel settore commerciale o nel turismo.

Il secondo giovedì del mese, dalle 10 alle 12, la Camera di Commercio di Vicenza offrirà un primo orientamento per aspiranti imprenditori nel terziario.

Il terzo mercoledì del mese, dalle 11 alle 13, vIVAce! Cisl Vicenza proporrà un orientamento al lavoro autonomo mentre dalle 16 alle 18 Confartigianato Imprese Vicenza spiegherà come avviare un’attività artigiana o una start up con “Fai con noi l’impresa!”.

Per prenotare un appuntamento: www.informagiovani.vi.it oppure informa@giovani.vi.it – 0444 222045.

Vicenza, 22 settembre 2022