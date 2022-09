Pregiudicato latitante fermato in città

Arrestato dalla Polizia – Nel pomeriggio del 30.08.2022 personale della Divisione Anticrimine – Misure Giudiziarie rintracciava in questo centro cittadino E.S. M., nato in Marocco il 15.02.1964, S.F.D. ed irregolare sul territorio nazionale, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza per mesi 7 di reclusione per i reati previsti dagli art.341 e 337 c.p., lo stesso dopo le formalità di rito veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza.

L’arrestato risulta gravato da numerosi precedenti penali in ordine ai reati previsti dagli articoli del c.p.: 633 – 639 – 527 – 336 – 337 – 651 – 582 – L. 110 / 1975 art. 4 ed è stato condannato per i reati di oltraggio – resistenza – violenza – minaccia – lesioni personali – stupefacenti – porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 2 settembre 2022