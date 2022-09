Le potenzialità per le imprese vicentine

Mediterraneo Orientale e Nord Africa – Su questo tema Unioncamere Veneto, in collaborazione con Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, organizza un incontro in programma mercoledì 14 settembre – Potenzialità imprese vicentine



Le conseguenze della guerra in Ucraina

hanno reso indispensabile per le aziende italiane orientarsi verso nuove rotte commerciali. Tra queste, per potenzialità e relativa facilità di accesso spiccano i paesi del Mediterraneo orientale e del Nord Africa, in particolare Libia, Tunisia ed Egitto, ai quali è dedicato un incontro informativo rivolto a tutte le PMI vicentine esportatrici.

L’evento, che si terrà in presenza mercoledì 14 settembre dalle 9.30 alle 14.30 presso la sede della Camera di Commercio di Vicenza, è organizzato da Unioncamere Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza e con la sua Azienda Speciale Made in Vicenza, nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati per aiutare le aziende a riposizionare la propria presenza nei mercati internazionali.

Per il sistema delle imprese venete,

infatti, l’export in Ucraina vale circa 253 milioni di euro e coinvolge i settori trainanti: macchinari, apparecchi elettrici, prodotti tessili, prodotti alimentari e tabacco, prodotti del manifatturiero. Il conflitto e le sue conseguenze rischiano di essere un ulteriore peso sulle spalle degli imprenditori che per penetrare in questo mercato hanno investito risorse importanti, impiegandoci anni.

L’incontro di mercoledì 14 settembre si aprirà con l’intervento del prof. Arduino Paniccia (ASCE) per un inquadramento strategico dell’area; quindi prenderanno la parola Loris Trevisan (imprenditore nel settore della logistica) sulle prospettive di pacificazione e di riapertura nella collaborazione nel mercato libico, e Fabio Cadel (Console Onorario di Tunisia per il Nord Est) che illustrerà le opportunità e le facilitazioni del sistema economico tunisino per le imprese venete.

Particolare attenzione sarà posta anche agli aspetti finanziari,

con gli interventi di Eros Goi (Direttore Generale di Finest) sui nuovi strumenti finanziari per operare in area EMEA; Valentina Cariati (Responsabile Analisi settori e paesi per Sace) sui rischi e le opportunità in Medio Oriente e Nord Africa; mentre Lorenza Chiampo (responsabile per il Triveneto Est di Sace) illustrerà le soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto della crescita aziendale nell’area EMEA.

Sempre il prof. Paniccia concluderà i lavori ripercorrendo il ruolo dell’Italia e del Nord Est in particolare nello sviluppo economico di queste regioni del Mediterraneo.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it

Comunicato stampa n.9 – 8 settembre 2022