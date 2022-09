Polizia Interforze: Pluripregiudicato espulso e trasferito al C. P. R. di Gorizia

Nel pomeriggio di ieri, nel corso delle operazioni straordinarie di Polizia Interforze disposte dal Questore di Vicenza Paolo Sartori veniva rintracciato il già noto M. F., cittadino algerino di 53 anni irregolare sul Territorio Nazionale e con un lungo pregresso criminale per reati contro il patrimonio ed attinenti agli stupefacenti.

Costui, al termine del controllo, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza, a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’attivazione delle procedure di espulsione.