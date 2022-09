Polizia di Stabilità della Nato: avvicendamento presso il Centro Di Eccellenza

Dopo sette anni di servizio prestato presso il Comando Provinciale di Vicenza, prima come Comandante di Nucleo Investigativo e poi in qualità di Capo Ufficio del Comando Provinciale, il Tenente Colonnello Giuseppe BERTOLI nei giorni scorsi è giunto al Centro di Eccellenza per la Polizia di Stabilità della NATO [NATO SP CoE – Homepage – NATO Stability Policing Centre of Excellence (nspcoe.org)] di stanza nella stessa Vicenza per assumere l’incarico di Capo Sezione Affari Generali, Logistica e Sicurezza.

Come si evince dall’allegata fotografia,

l’Ufficiale Superiore è stato accolto dal Direttore del Centro, Colonnello dei Carabinieri Giuseppe DE MAGISTRIS, e dal Vice Direttore, Colonnello della Gendarmeria turca Cüneyt Kaya DÜZBASTILAR.

Egli vanta pregresse esperienze operative di vari Comandi dell’Arma, sia in Italia [Sala Consilina (SA), Copparo (FE) e Alessandria], sia all’estero (in Bosnia Erzegovina e in Iraq).

Il NATO SP CoE, operativo a partire dal 9 aprile 2015, è principalmente dedicato allo sviluppo dottrinale del delicato processo di trasformazione della NATO nel settore strategico della Polizia di Stabilità, ovvero in quel complesso di attività che vedono impegnate le forze di polizia nel garantire lo stato di diritto e la protezione dei diritti umani nelle operazioni di Pace e nel contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Attività queste in cui l’Arma dei Carabinieri vanta una vasta, pluriennale e diversificata esperienza che mette a disposizione della comunità internazionale per il ripristino e il mantenimento della Pace nelle aree di crisi.

Proprio per tale motivo, l’Istituzione si è proposta e ha ottenuto la leadership di questo progetto che mira a sviluppare uno dei settori attualmente maggiormente emergenti dell’Alleanza Atlantica, proiettato com’è a pacificare nel più breve tempo possibile i Paesi destabilizzati.

La missione del Centro è di contribuire,

con il proprio peculiare bagaglio di conoscenze ed expertise, all’innovazione e alla trasformazione delle capacità militari dell’Alleanza, nonché di supportare le Operazioni in corso, tramite lo sviluppo di studi e ricerche, dottrina, addestramento dei quadri, e “lezioni apprese”.

A tal fine, si relaziona, non solo, con gli altri organismi della NATO, ma anche con paritetici organismi di UE e ONU, con l’Interpol e con centri di studi geostrategici e il mondo accademico.

La sede è a Vicenza, nella Caserma “Gen. Chinotto”, nella quale hanno anche sede il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units dell’Arma (CoESPU), e la European Gendarmerie Force (Eurogendfor), con le quali forma il polo internazionale nel campo della Polizia di Stabilità.

Il NATO SP CoE è un organismo militare interforze e multinazionale della NATO a guida Arma dei Carabinieri, cui contribuiscono le altre tre Forze Armate nazionali (ovvero Esercito, Marina e Aeronautica Militare), nonché le Gendarmerie o le Polizie Militari di Francia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Turchia e la Marina Militare della Grecia.

Il personale è costituito da 37 Ufficiali, Sottufficiali e Militari, di cui 22 appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alle altre Forze Armate nazionali. Il restante è personale internazionale appartenente agli Stati Membri che contribuiscono al Centro.