Favorito anche dalla polarizzazione ormai fortissima, lo stress provocato da fattori politici (political stress) impera negli Stati Uniti. Già prima delle elezioni del 2020 aveva colpito circa il 70% degli americani.

L’Italia non sembra da meno.

Dalla fine della II G.M. è notoriamente una “colonia” degli USA, mentre in UE appare a “mezzo servizio”. Tutti i mass-media mainstream sono perennemente impegnati in campagne al servizio dei principali partiti politici. Il concetto di destra-sinistra oramai ha perso ogni significato originario. Esiste solo la lotta per il potere e non si disdegna il consociativismo.

Dei partiti alternativi verificheremo la “presa” dopo le elezioni del 25 settembre 2022. Nei social-media, intanto, è tutto un incitamento per l’astensione alle urne. E anche se “nuovi” soggetti politici dovessero entrare in Parlamento la loro funzione di opposizione sarà prevalentemente, se non esclusivamente protestataria, poiché le loro proposte non avranno alcuna possibilità di diventare deliberazioni.

Europa e Giappone, essendo altrettanti vassalli di Washington, sono inutili nell’introdurre qualsiasi moderazione e intelligenza per scoraggiare la spinta di Washington all’egemonia mondiale al servizio di Israele.

In un sondaggio dell’Associazione degli psicologi statunitensi

ai primi di marzo 2022 ben l’80% degli intervistati citava l’invasione russa dell’Ucraina come significativa fonte di stress, e l’81% si lamentava dell’«incertezza a livello globale» (global uncertainty).

Dal 1776 gli anni di pace sono stati solo 21.

Nei 246 anni dalla loro creazione, gli Stati Uniti sono stati quasi sempre in guerra.

Vedasi qui: [ https://it.frwiki.wiki/wiki/Liste_des_guerres_des_%C3%89tats-Unis?fbclid=IwAR3DztCP-c2JjFdy8Y47-6gWviX4gqXgi2z5Qyyc54Ud_jYUw60qPtbsLW8 ].

Tuttavia non sono elencati i numerosi golpe ispirati e diretti dagli USA (sul modello di quello cileno del 1973), le rivoluzioni colorate tutt’altro che spontanee che nascondevano non una mobilitazione popolare per la democrazia, ma la volontà di distruggere paesi che non si piegano all’impero, e l’omicidio e il tentato omicidio di leader da loro considerati ostili.

L’unica volta che gli Stati Uniti sono rimasti 5 anni senza guerra (1935-1940) è stato durante il periodo isolazionista della Grande Depressione.

Negli USA c’è la libertà d’espressione.

Tuttavia il regista Oliver Stone, che vanta un record eccezionale avendo vinto 12 premi Oscar per i suoi lavori cinematografici, quando cerca finanziamenti per un film critico su una delle guerre americane dice che il suo dissenso dalla narrativa favorevole alla guerra gli ha procurato “la censura economica”.

Hollywood pratica la stessa censura della CNN, del New York Times e del resto della stampa che sostiene la guerra. Stone osserva che non sentiamo mai il punto di vista dei paesi etichettati come “minacce”, quali Russia, Cina, Corea del Nord, Iran e Venezuela.

empire/ the-evil- https://sputniknews.com/us/202001311078189951-oliver-stone-united-states-is- ] Ovvero, «Fai pure questo tipo di storie, ma trovati i finanziamenti altrove.»

Anche i partiti politici democratico e repubblicano sono tutti per la guerra.

Oliver Stone sostiene: «il fatto che leader democratici come Hillary Clinton e Joe Biden siano favorevoli alla guerra come Dick Cheney e i neocon sionisti “ti mostra quanto sia rinchiusa l’America”.» Come ha detto Putin nelle interviste che Stone gli ha fatto, «non fa differenza chi è il presidente degli Stati Uniti.» La politica di Washington è l’egemonia raggiunta attraverso la guerra.

Persino Dwight Eisenhower, nel suo discorso di commiato dalla presidenza USA il 17 gennaio 1961, trasmesso per radio e televisione, inutilmente avvertì il popolo degli Stati Uniti riguardo al pericolo costituito dal “complesso militare-industriale”.

Paul Craig Roberts [ https://www.paulcraigroberts.org/ ] non è, come si usa dire, l’ultima ruota del carro. Nato nel 1939, è un economista e scrittore americano. In precedenza ha ricoperto un incarico nel sub-gabinetto nel governo federale USA, oltre a incarichi di insegnamento in diverse università statunitensi. È il promotore dell’economia dal lato dell’offerta. Una teoria macroeconomica che postula come la crescita economica possa essere promossa in modo più efficace abbassando le tasse, diminuendo la regolamentazione e consentendo il libero scambio. Secondo l’economia dal lato dell’offerta, i consumatori beneficeranno di maggiori forniture di beni e servizi a prezzi inferiori e l’occupazione aumenterà.

Paul Craig Roberts è molto critico nei confronti del conflitto in Ucraina:

«…la realtà limita fortemente la portata e l’entità di tutte le possibili ambizioni degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina. In fin dei conti, Washington ha una sola strada percorribile: continuare a sprecare miliardi di dollari di denaro dei contribuenti inviando in Ucraina equipaggiamenti militari (che non hanno alcuna possibilità di cambiare l’esito sul campo di battaglia) per convincere il pubblico americano che il suo governo [di Biden. Ndr] sta “facendo la cosa giusta” in uno sforzo perdente.»

E ancora [ https://www.paulcraigroberts.org/2022/08/19/russias-destruction-of-the-ukraine-military/ ] «L’obiettivo russo non è mai stato quello di “prendere Kiev.” […] Il principale obiettivo russo è sempre stato quello di distruggere l’esercito ucraino, i cui gruppi più potenti erano posizionati nel Donbass e a Mariupol. E lo hanno fatto in modo completo .»

Paul Craig Roberts rileva poi che la guerra americana in favore di Israele in Medio Oriente continuerà. Israele vuole le risorse idriche del Libano meridionale e, come dimostrano i tre tentativi falliti, Israele non è in grado di raggiungere questo obiettivo da solo.

Dopo le operazioni “Litani” del 1977 e dell’operazione “Pace in Galilea” del 1982,

ecco che sabato 22 luglio 2006 si presenta come il nuovo tentativo dello Stato ebraico atto a conservare il controllo su una fascia di sicurezza della profondità di 20 km oltre il corso del fiume Litan, invadendo il confine e addentrandosi con il suo esercito nella regione Sud del Libano. E per tre volte l’elogiato Tsahal israeliano è stato messo in fuga dalla milizia di Hezbollah.

Hezbollah è finanziato e rifornito da Siria e Iran, e questo è il motivo per cui Netanyahu ha usato come un suo burattino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per continuare a creare le condizioni affinché gli americani muoiano combattendo per Israele contro Siria e Iran. Le tre Invasioni del Libano hanno un minimo comune denominatore, e differenti ragioni che singolarmente le hanno caratterizzate.

Trump si sarebbe conformato volontariamente alle istruzioni di Netanyahu, ma la Russia è d’intralcio. En passant si osservi che nel 2019 il procuratore generale israeliano, Avichai Mandelblit, ha incriminato il primo ministro Benjamin Netanyahu, per tre distinte accuse: corruzione, frode e abuso d’ufficio.

La Russia è molto suscettibile di essere corrotta dall’Occidente.

La domanda che ci poniamo (prosegue Paul Craig Roberts) è se la Russia, per ottenere l’accettazione dell’Occidente, venderà la Siria e l’Iran in cambio dell’adesione alla politica corrotta e alla disfunzione sociale del mondo Occidentale.

Considerando gli interessi degli importanti oligarchi russi arricchitisi durante gli anni di Eltsin, è inconcepibile che il governo russo accetti la Grande Israele in Medio Oriente in cambio dell’adesione al mondo Occidentale. E infatti la rottura dei rapporti è recente [ https://www.affaritaliani.it/esteri/guerra-ucraina-rottura-totale-tra-russia-israele-794099.html ].

La vita sotto il comunismo, o i suoi racconti, hanno pregiudicato gran parte della gioventù autoctona nei confronti della Russia. Si crede che l’America sia il Nirvana dove le strade sono lastricate d’oro. Un successo della propaganda americana è mondiale, e questa è una grande debolezza per la Russia. Oggi le ONG finanziate da Washington possono portare migliaia di giovani russi nelle strade per protestare contro Putin, cosa che fa notizia negli Stati Uniti, e sostiene la propaganda di Washington secondo cui Putin è un dittatore che sopprime la democrazia russa. Il fatto che il governo russo consenta questa attività della quinta colonna indica una mancanza di fiducia da parte del governo russo. Washington coglie la mancanza di fiducia russa e aumenta la pressione.

Washington è la fonte della guerra.

Capitale di un paese che invade, bombarda, demonizza e minaccia altri Stati. La minaccia di guerra risiede solo a Washington. E detto da un americano del calibro di Paul Craig Roberts assume una credibile drammaticità.

Una certa Italia intanto corre dietro alle fanfaluche di Mario Draghi. Quel “vile affarista” secondo il giudizio dell’ex Presidente Francesco Cossiga. Quel Draghi che senza consultare il Parlamento invia armi all’Ucraina “molto probabilmente a fondo perso”. [ https://www.rsi.ch/news/mondo/Chi-paga-per-le-armi-inviate-in-Ucraina-15257131.html ]

La politica del quale dovrebbe proseguire se si approvano i partiti di Matteo Renzi (Italia Viva) e Carlo Calenda (Azione) che chiedono il voto per continuare la sua azione. E poiché i greci degli ultimi dieci anni ne sanno qualcosa, ben venga un massiccio astensionismo il 25 settembre.

La conclusione è che la guerra è il nostro futuro.

Il coronavirus, supponendo che non sia solo un altro clamore pandemico come l’influenza aviaria, la SARS, l’influenza suina, vaiolo delle scimmie, influenza australiana, il virus West Nile etc., ucciderà molte meno persone delle armi nucleari.

Tony Fassina (Accademia degli Uniti)