Polemiche sul progetto AV/AC

Il sindaco risponde al gruppo in minoranza “Grande Vicenza” – Francesco Rucco: “Suggerimenti tardivi di modifiche già rigettate da Rfi/Iricav 2”

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco interviene sul dibattito politico in merito al progetto del treno Alta Velocità/Alta Caopacità, in particolare sul tratto di attraversamento della città, tecnicamente chiamato “Lotto 2”.

“Premesso che se ci sono interventi migliorativi possibili il sottoscritto non ha certo intenzione di sottrarsi, e l’assemblea di domani è stata voluta da noi per aggiornare la città sullo stato del progetto, va ricordato che le richieste dei consiglieri del gruppo La Grande Vicenza erano già state sottoposte su nostra iniziativa ad Rfi, ma non sono state accolte” – dichiara il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco.

L’osservazione dei colleghi mi offre, però, la possibilità di ricordare a tutti che questo progetto è stato approvato nel 2017, da una maggioranza di centrosinistra, e per un sano principio di lealtà la nostra coalizione lo ha portato avanti, cercando di limitare il più possibile i disagi per la città di Vicenza. Per cui se vi sono delle responsabilità sono da ricercarsi nel loro operato ed individuate nel loro progetto.

Polemizzare non aiuterà nessuno, essendo tutti ben consapevoli che questa infrastruttura l’abbiamo approvata sia a destra che a sinistra, e che le categorie economiche hanno grandi aspettative per il futuro del nostro territorio proprio da questa operazione, autentico punto di snodo per riportare Vicenza al centro dei grandi assi ferroviari italiani ed internazionali.

Se vi sono modifiche possibili e su cui non vi siano già state negoziazioni sono disponibile, ma non lo saremo se vi è chi pensa di cavalcare i disagi che questa opera porterà per un malinteso gioco delle parti che ha come sfondo la campagna elettorale imminente”.

