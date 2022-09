Pigafetta e il primo viaggio attorno al mondo

Opera in anteprima il 7 settembre – L’idea di mettere in scena un’opera lirica originale è nata prima della pandemia e l’ha attraversata senza perdere l’obiettivo di creare uno spettacolo nuovo e di qualità su Pigafetta. Un progetto che ha preso corpo mettendo i giovani al centro, proponendosi come tema didattico-laboratoriale per la scuola.

All’iniziale partecipazione del Liceo statale Pigafetta, e in particolare della sezione musicale, si è aggiunto il Liceo Boscardin per la parte della scenografia e dei costumi.

Il sostegno di 493 donatori ha assicurato la collaborazione del Maestro Pierangelo Valtinoni e del Maestro Paolo Madron, rispettivamente per musica e testo oltre che le professionalità necessarie per portare il lavoro dei ragazzi a teatro in una prima assoluta che sarà l’8 settembre.

“Con gioia ed entusiasmo siamo riusciti a portare a termine questa iniziativa che si è concretizzata durante il periodo della pandemia – sottolinea il consigliere comunale con delega al Progetto Pigafetta -. Nonostante le notevoli difficoltà, l’abbiamo portata a termine con volontà e determinazione come ci ha insegnato il nostro concittadino Pigafetta”.

L’evento è già sold-out ma è in programma una speciale anteprima il 7 settembre.

Il più bel ricordo e la più grande gratificazione per i ragazzi sarà vedere il teatro pieno anche all’anteprima.

I biglietti già acquistati per le serata del 7 settembre e dell’8 settembre, si potranno ritirare domani, 6 settembre, dalle 14 alle 19, oppure la sera stessa dello spettacolo, da due ore prima, all’ingresso del Teatro comunale di Vicenza

Negli stessi giorni e orari i biglietti ancora disponibili esclusivamente per l’anteprima del 7 settembre (l’8 settembre è tutto esaurito) sono in vendita sempre al Teatro comunale negli stessi giorni e orari.

Informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/322790