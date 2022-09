Parkinson e fine vita, doppio appuntamento alla Casa di riposo di Asiago

“Conversazioni cliniche”: incontri aperti alla comunità dell’Altopiano con gli esperti della cura e dell’assistenza in programma il 9 e il 16 settembre. Parkinson e fine vita.

La Casa di riposo di Asiago incontra la comunità dell’Altopiano con un’iniziativa dal titolo “Conversazioni cliniche”, in programma alle ore 18.30 il 9 e il 16 settembre nella struttura di viale dei Patrioti ad Asiago – in caso di maltempo nella sala dell’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni -, mettendo in dialogo studiosi e professionisti del mondo della cura ha lo scopo di sensibilizzare sui temi del fine vita e del Parkinson e dare supporto informativo alle famiglie con persone colpite da questa patologia.

La rassegna vede i patrocini del Comune di Asiago, di Fondazione Sette Comuni, dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana ed è realizzata in collaborazione con Parkinson Café, Fondazione “Silvana e Bruno”, Cooperativa Bassano Solidale, Il Faggio Cooperativa Sociale Onlus, Ermitage Medical Hotel, Abano Terme – VP FederTerme.

Dopo una lunga stagione dominata dal distanziamento sociale e delle disposizioni adottate per far fronte all’emergenza sanitaria, si torna in presenza per affrontare aspetti della cura e dell’assistenza che coinvolgono i centri di servizi e le famiglie. Un’iniziativa fortemente voluta dal CdA e dalla Presidenza della Casa di Riposo di Asiago e che la conferma punto di riferimento nel territorio dell’Altopiano.

Nel primo incontro,

del 9 settembre alle ore 18.30, si affronterà la tematica del fine vita con la professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in Death Studies & The End of Life dell’Università di Padova, il direttore della UOC (Unità Operativa Complessa Disabilità e Non Autosufficienza) dottor Fabio Lorico e il direttore della casa di riposo “Villa Aldina” di Rossano Veneto Stefano Garbin a moderare il confronto.

Il secondo appuntamento,

del 16 settembre sempre alle ore 18.30, verterà sui temi del Parkinson e del turismo accessibile con protagonisti Giovanna Mastrotto, presidente della Fondazione “Silvana e Bruno”, Tommaso Gandolfi, psicologo, Giampietro Zorzi, terapista motorio, e Marco Maggia, titolare di Ermitage Medical Hotel, Abano Terme – VP FederTerme; la tavola rotonda sarà moderata da Eddi Frezza, direttore UOS Sociale.

“Abbiamo pensato questi due incontri pubblici come un vero e proprio servizio rivolto alla collettività dell’Altopiano – affermano il presidente e la direttrice della Casa di Riposo di Asiago, Carlo Arduini e Tania Santi –.

È fondamentale per noi guardare anche oltre le nostre mura e mettere in campo le competenze nostre e dei professionisti della cura per offrire un sostegno, anche solo informativo, a chi ha interesse ad approfondire tali tematiche, quali l’accompagnamento al fine vita e il Parkinson, e a coloro che ne sono coinvolti, in particolare proprio le famiglie negli aspetti dell’assistenza.

Così facendo la nostra struttura non è solo punto di riferimento per il territorio ma diventa anche ponte tra esperti e comunità”.

Asiago, 2 settembre 2022

Casa di Riposo di Asiago