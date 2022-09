CNMI SUSTAINABLE FASHION AWARDS 2022 – OTB Foundation riceve il Philanthropy and Society Award



La giuria, presieduta da Dame Ellen MacArthur, ha premiato lo straordinario lavoro di OTB Foundation e il suo impegno per lo sviluppo sostenibile, l’inclusività e la lotta alle disuguaglianze sociali

Nata nel 2008, l’organizzazione no-profit del Gruppo OTB ha investito in oltre 300 progetti con un impatto concreto sulla vita di oltre 300 mila persone.

OTB Foundation, l’organizzazione no-profit del Gruppo OTB

creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità, è stata premiata con il “Philanthropy and Society Award” nel corso della cerimonia dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2022 tenutasi ieri presso il Teatro La Scala di Milano.

La prestigiosa giuria del premio, presieduta da Dame Ellen MacArthur, fondatrice di Ellen MacArthur Foundation, con cui la Camera Nazionale dalla Moda Italiana (CNMI) collabora continuativamente a livello internazionale per promuovere un nuovo approccio all’economia circolare del sistema moda, ha assegnato il prestigioso riconoscimento alla Fondazione del Gruppo OTB, riconoscendone lo straordinario lavoro e l’impegno concreto e costante a beneficio di donne e bambini in situazione di necessità, oltre che nella gestione delle emergenze internazionali.

Nella motivazione di assegnazione del premio

da parte della giuria, composta tra gli altri autorevoli giurati anche dal Presidente di CNMI Carlo Capasa, si legge: “La Fondazione ha investito in oltre 300 progetti di sviluppo sociale a livello globale, a beneficio di oltre 300 mila persone. Il tutto con costi operativi prossimi allo zero”.

“Ogni azienda deve agire socialmente in maniera responsabile e solidale. La mia visione è un modello di business circolare: creiamo, produciamo, consegniamo, riceviamo e ridiamo indietro alla comunità. Ho creato OTB Foundation nel 2008 con questo approccio filantropico coinvolgendo i miei dipendenti a contribuire ad un mondo migliore”, è il commento di Renzo Rosso, Presidente di OTB Foundation e del Gruppo OTB.

“La Fondazione opera seguendo la visione di corporate responsibility di Renzo. Siamo attivi in diverse aree ed è difficile scegliere a chi dare priorità, ma specialmente in questo particolare momento storico non possiamo non parlare di donne: donne uccise, discriminate che non vedono i loro diritti fondamentali rispettati. La moda esiste non solo per renderle più belle, ma anche per aiutarle, proteggerle e garantire loro pari opportunità”, ha affermato Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation.

I riconoscimenti dei CNMI Sustainable Fashion Awards,

assegnati alle realtà più sostenibili del panorama della moda, sono l’esito di una selezione realizzata per la prima volta da un Advisory Committee composto da 28 realtà internazionali no profit attive sui temi della moda sostenibile. Per l’assegnazione dei premi è stato utilizzato un quadro preliminare di due diligence ESG creato in collaborazione con CNMI dall’Ethical Fashion Initiative (EFI) delle Nazioni Unite, un programma dell’International Trade Center, il cui lavoro è orientato agli argomenti con maggior potenziale per raggiungere gli obiettivi di maggiore prosperità, inclusività e sostenibilità nei paesi in via di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite.

Breganze, 26 settembre 2022

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander, e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri. Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso. Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

OTB Foundation è nata nel 2008 come organizzazione non profit del gruppo OTB. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro pari opportunità, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità e innovazione. Dallo scoppio del conflitto in Ucraina, così come dopo il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, OTB Foundation ha attivato progetti in aiuto alle popolazioni in difficoltà. La Fondazione sostiene diverse iniziative a supporto delle donne, tra cui il servizio per le vittime di violenza Mai Più, e recentemente il progetto Brave Women Awards che finanzia master per ragazze meritevoli con l’obiettivo di contribuire a una presenza paritaria delle donne nella futura classe dirigente del nostro Paese.

In copertina: Ghali, Renzo Rosso e Arianna Alessi