“Riformare la giustizia per avere risorse contro la crisi”. De Carlo: “Nordio esempio della nostra classe dirigente” – Nordio: incontro su giustizia e legalità



Si è parlato di giustizia e legalità, ma anche di carceri e di pubblica amministrazione,

nel corso dell’affollatissimo incontro organizzato ieri sera dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Treviso nelle sale dell’Hotel Maggior Consiglio.

Ospiti d’onore della serata, introdotta dal coordinatore provinciale Giuseppe Montuori e moderata dall’avvocato Federico Vianelli, presidente dell’Unione delle camere penali di Treviso, sono stati il senatore e coordinatore regionale del partito Luca De Carlo e l’ex magistrato e candidato alla Camera Carlo Nordio.

Tanti gli stimoli e le domande sulla questione giustizia, per la quale Nordio ha un’idea chiara di riforma: “La lentezza dei nostri processi costa all’Italia ogni anno 2 punti di PIL, circa 30-40 miliardi di euro.

Bisogna velocizzare la giustizia per risparmiare somme importantissime che possono essere utilizzate per affrontare questo momento critico. Ci sono anche risparmi da fare e risorse da riorganizzare, ma ora la priorità in tema di giustizia deve essere questa.

C’è poi la questione personale,

che interessa tanto le procure e i tribunali quanto le forze dell’ordine, causando problemi e rallentamenti sia a livello giudiziario che di sicurezza sul territorio: occorrono assunzioni rapide, se possibile anche regionali, perché non è più possibile rimandare, pena la lentezza e l’inefficienza dei processi”.

Si è parlato anche di separazione delle carriere, di burocrazia e di pubblica amministrazione; temi, questi ultimi, ben noti a De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore:

“C’è troppa burocrazia e si finisce per penalizzare i cittadini. Lo Stato deve porsi dalla parte degli italiani e non deve pensarsi solo come un erogatore di servizi: per i cittadini non deve essere un nemico, ma come un facilitatore”.

Ancora una volta una sala gremita, e De Carlo conferma le sue sensazioni: “Si respira una buona aria: ci sono tante aspettative su Fratelli d’Italia, un partito che ha sempre dimostrato coerenza, praticità e concretezza.

Il dottor Nordio, insieme ai tanti altri amministratori ed esponenti di livello della società civile, dimostra la forza della classe dirigente di Fratelli d’Italia”.

Video: https://www.dropbox.com/sh/6jehbi4e38mx44z/AAB95I8IMQ1Xp2fICe2g0gRya?dl=0