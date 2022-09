Mobilità sostenibile: Bicipark stazione di Vicenza marcatura gratuita nel weekend

Anche il Comune di Vicenza aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre e promossa dalla Commissione Europea. Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settembre cittadini, studenti e city users potranno effettuare la marcatura gratuita della bicicletta nel Vi.bicipark di piazzale della Stazione.

Grazie al nuovo servizio Marcaturabici Vicenza è possibile registrare la propria bicicletta direttamente online, sulla piattaforma dedicata, senza alcun modulo da stampare, e successivamente recarsi al bicipark per la marcatura del mezzo.

La gratuità del servizio sarà proposta venerdì 16, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; sabato 17 dalle 8 alle 11 e dalle 14.30 alle 19.30; domenica 18 dalle 8 alle 11 e dalle 14.30 alle 18.

In caso di furto o smarrimento il sistema permette di rintracciare più facilmente il legittimo proprietario, essendo il database disponibile a tutte le forze di polizia oltre che a chi possiede il mezzo. Inoltre, la bicicletta non sarà più identificata con il codice fiscale del proprietario ma tramite una targa, legata, quindi, al mezzo, rendendo più agevole la vendita o la cessione della bici.

Come funziona

L’accesso al servizio avviene collegandosi al link vicenza.marcaturabici.it/. Tramite Spid, carta d’identità elettronica Cie o carta nazionale dei servizi (Cns) gli utenti possono inserire i dati della propria bicicletta (marca, tipologia, modello, foto ed eventualmente numero di telaio). Successivamente basterà recarsi al Vi.bicipark dove un operatore controllerà che i dati inseriti siano corretti e procederà alla marcatura del mezzo.

Informazioni

Tutte le informazioni sul servizio Marcaturabici Vicenza sono disponibili sul sito del Comune al link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/mobilitatrasporti.php/mobilita_ciclabile/marcatura_biciclette.

Settimana europea della mobilità sostenibile (Sem)

Il tema dell’edizione 2022 della Settimana europea della mobilità sostenibile, “Better connections, cambia e vai!”, propone una maggiore sinergia per aumentare la consapevolezza verso la mobilità sostenibile e per promuovere un cambiamento degli stili di vita in favore di una mobilità attiva.

L’edizione 2021 ha visto 211 eventi in 175 città italiane.

Per maggiori info: https://fiabitalia.it/eventi/settimana-europea-mobilita-sostenibile-sem/.