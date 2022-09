Miss Mamma Italiana Fashion ”Adriana Battistin Craverno” di Brogliano (VI)

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2022”,

concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Mercoledì 31 agosto,

in occasione della prima serata della “Fiera del Delta” a Porto Tolle, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2022”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche a loro scelta. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione HUIHUI HU 29 anni, barista, di Porto Tolle (RO), mamma di Rui di 7 anni. Hui Hui vincendo la selezione, accede alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2022” in programma dal 5 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a CATIA CALLEGARO 53 anni, casalinga, di Piove di Sacco (VE), mamma di Daniel e Lisa di 26 e 24 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata a LORENZA BARTOLOMEI 58 anni, baby sitter, di Forlì, mamma di Nicolò ed Alessio, di 30 e 26 anni.

Queste le altre Mamme premiate:

“Miss Mamma Italiana Solare” JESSICA RUZZA 31 anni, estetista, di Porto Viro (RO), mamma di Michelle di 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” ADRIANA BATTISTIN CRAVERNO 49 anni, addetta alla logistica, di Brogliano (VI), mamma di Giada di 13 anni;

“Miss Mamma Italiana Sprint” ROBERTA SALVADORI 53 anni, impiegata, di Rovigo, mamma di Giulia e Lorenzo, di 19 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” ITOHAN ENEHIKHARE 48 anni, artigiana, di Canaro (RO), mamma di Luca, Matteo, Destiny e Desmond, di 25, 22, 12 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Radiosa” FRANCA PULVIRENTI 62 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 36 e 24 anni;

“Miss Mamma Italiana Eleganza” MARILENA PESCE 63 anni, infermiera, di Camposampiero (PD), mamma di Mery di 45 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” DIANA SCUCCIMARRA 65 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni;

“Miss Mamma Italiana Solare” ADRIANA PINO 63 anni, casalinga, di Savarna (RA), mamma di Andrea, Giulia e Francesco, di 35, 32 e 25 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo De Grandis e da Chiara Medea.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it

Nella foto in copertina e allegata: Adriana Battistin Craverno di Brogliano (VI).

MISS MAMMA ITALIANA è un’idea Te.Ma Spettacoli

web www.missmammaitaliana.it