Milano Fashion Week 2022

Dichiarazione del Presidente del Gruppo OTB, Renzo Rosso

“Era da tempo che desideravo una sfilata con un’amplissima partecipazione, completamente inclusiva che abbracciasse la Generazione Z e il metaverso.

È un momento magico per il brand e abbiamo voluto aprire questo evento ad un pubblico più vasto ed eterogeneo possibile, coinvolgendo anche gli studenti e tutte le persone del team che hanno lavorato giorno e notte a questa collezione.

Quello che premia di più, in questo momento, nella moda è la creatività e Diesel lo dimostra in maniera particolare perché dopo 44 anni di successi Glenn Martens sta portando modernità, nuovi trattamenti sostenibili per i tessuti e innovazione nel design dei capi nel mondo reale e virtuale” – ha commentato così Renzo Rosso Presidente e fondatore del Gruppo OTB a margine della sfilata del Diesel che per la prima volta ha aperto le porte al pubblico per uno show inclusivo cui hanno partecipato oltre 4500 persone tra giovani, studenti di moda, dipendenti e celebrities.

“Sono tre le fondamenta su cui costruire le imprese del futuro: la creatività, la tecnologia e la sostenibilità – ha aggiunto Renzo Rosso – Tre elementi che compongono la straordinaria capacità manifatturiera italiana e che consentono, al contempo, di ridurre al massimo gli sprechi e l’impatto ambientale.

La sostenibilità è un must su cui tutti ci dobbiamo allineare; abbiamo l’obbligo di salvare il nostro pianeta”.

“Oggi il Gruppo OTB è l’unico vero polo italiano della moda e del lusso, le sinergie che riusciamo ad attivare ci consentono di essere sempre più competitivi e di supportare l’intera filiera, indispensabile per la creazione di valore e il successo di ogni brand.” – ha poi concluso Renzo Rosso.

GRUPPO OTB

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid, e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri.

Acronimo di “Only The Brave”, OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso.

Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.

Milano, 21 settembre 2022