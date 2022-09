In centro storico domenica 11 settembre – Dopo la pausa estiva ritorna l’iniziativa curata da Non ho l’età – Mercato dell’antiquariato a Vicenza

Domenica 11 settembre a Vicenza

si rinnova l’atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato lungo tutto il centro storico, da viale Roma verso le vie e le piazze all’interno delle mura cittadine.

Per questa edizione il percorso partirà da contra’ Garibaldi, passando per contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, fino a piazzale De Gasperi per raggiungere poi viale Roma, verso la stazione ferroviaria.

In questa edizione di fine estate gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza, arriveranno da tutta Italia con tantissimi pezzi da collezione assai interessanti.

Durante la giornata di domenica 11 settembre in viale Roma, il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, viale Roma sarà chiuso al traffico dalle 6 alle 19 tra piazzale della stazione e viale Verdi.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Informazioni: www.antiquariatovicenza.it, info@antiquariatovicenza.it, 3496410654

Vicenza, 9 settembre 2022