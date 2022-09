Figura, Lombardia Trophy – Si apre con il corto maschile e femminile la prima giornata di gare al Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi sul ghiaccio bergamasco di IceLab – Memola il miglior azzurro dopo la prima giornata di gare

Dopo le prime prove di questa seconda tappa stagionale di ISU Challenger Series,

il migliore degli azzurri si è rivelato Nikolaj Memola, bravo sulla pista di casa a dare continuità alle belle prove nel circuito di ISU Grand Prix Junior chiudendo al 4° posto il suo programma corto con 81.68 punti.

Prova solida e di livello per il 18enne monzese che ha terminato a meno di una lunghezza e mezzo dal recente personal best sul segmento.

Alle sue spalle, molto atteso, Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ha conquistato un quinto posto provvisorio con 77.72 punti al termine di una prova meno brillante del solito per lui che è all’esordio stagionale in questa uscita sul ghiaccio di casa.

Leader della gara sin qui il giapponese Koshiro Shimada con 89.18 punti mentre il terzo italiano in gara, Emanuele Indelicato, viaggia in 7ª posizione con 61.40 punti.

Sul versante femminile,

Anna Pezzetta (Young Goose Academy) e Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) si trovano invece rispettivamente al 6° e 7° posto rispettivamente con 56.71 e 56.46 punti, separate dunque da pochissimi centesimi.

Più indietro, ma comunque in top ten, Elena Agostinelli, decima per l’appunto con 52.40 punti.

A dominare sin qui la scena tra le donne la giapponese campionessa mondiale in carica e bronzo olimpico Kaori Sakamoto, al primo posto provvisorio con 72.93 punti.

Domani (17 settembre) in pista per l’Italia, oltre al ritorno delle tre pattinatrici azzurre per il libero femminile, anche Charlene Guignard e Marco Fabbri, Elisabetta Leccardi e Mattia Dalla Torre, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger nella danza, Sara Conti e Niccolò Macii, Irma Caldara e Riccardo Maglio ed Anna Valesi e Manuel Piazza tra le coppie di artistico.

Questo il programma della competizione:

Sabato 17 settembre

Ore 14.00: corto coppie di artistico

Ore 15.00: rhythm dance

Ore 17.10: libero donne



Domenica 18 settembre

Ore 13.00: libero coppie di artistico

Ore 14.15: libero donne

Ore 16.20: free dance

Qui la pagina dei risultati.

Photo credit: Valerio Origo