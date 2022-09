Marostica: 43° Trofeo Vimar

Prove multiple, cadetti in pista nel weekend a Marostica. Il 43° Trofeo Vimar, in programma sabato 3 e domenica 4 settembre, sarà valido come campionato regionale individuale e di società di esathlon (cadetti) e pentathlon (cadette).

Prove multiple di scena nel fine settimana a Marostica (Vicenza).

Il classico Trofeo Vimar, giunto alla 43^ edizione, torna in pista, sabato 3 e domenica 4 settembre, dopo tre anni d’assenza, in abbinamento al campionato regionale cadetti della specialità. In palio sia i titoli individuali che quelli di società.

I cadetti gareggeranno nell’esathlon (100 hs, alto, giavellotto, lungo, disco, 1000); le cadette nel pentathlon (80 hs, giavellotto, lungo, alto, 600).

Nel weekend, che assegnerà anche il memorial Walter Viaro (miglior risultato tecnico femminile) e il Premio Città di Marostica (miglior risultato tecnico maschile), sono previste pure gare extra per la categoria ragazzi, limitate alle società della provincia di Vicenza, e per la categoria cadetti, aperte a tutti i club del Veneto.

Per quest’ultima categoria parte anche l’ideale marcia di avvicinamento ai campionati italiani individuali e per regioni di Caorle (1-2 ottobre), che per il Veneto prevede un’altra tappa intermedia, il 17 e 18 settembre a Mestre, quando si svolgeranno i campionati regionali.

La “due giorni” di prove multiple è organizzata dall’Atletica Marostica Vimar.

Sabato le gare inizieranno alle 15.15, domenica alle 9.30.

