Il Vicario del Questore Marina Di Donato

Promossa ed assegnata ad un nuovo incarico. Dopo tre anni di permanenza a Vicenza la D.ssa Marina DI DONATO, Vicario del Questore, recentemente promossa al grado di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, lascia la Questura di Vicenza e, come deciso dal Ministero dell’Interno, dal prossimo 3 ottobre andrà a Torino per ricoprire l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico – Logistico della Polizia di Stato per le Regioni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Alla Dottoressa DI DONATO vanno le più sentite congratulazioni ed il saluto affettuoso del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che, sottolineandone il non comune valore professionale e morale, la ringrazia pubblicamente per la preziosa collaborazione prestata in questi anni di servizio nella Provincia di Vicenza.

Alle parole del Questore Sartori si unisce tutto il Personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Provincia di Vicenza, che in questi anni ne ha potuto apprezzare le qualità umane e professionali.

Alla Dottoressa DI DONATO un caloroso “in bocca al lupo” per il suo nuovo e prestigioso incarico.

Questura di Vicenza

COMUNICATO STAMPA del 23 settembre 2022