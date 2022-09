Marianna Maggipinto è la nuova capitana di Ipag Ramonda

Sarà Marianna Maggipinto la capitana di Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda per questa stagione, affiancata nel ruolo di vice da Giulia Angelina.

Un’investitura che riempie di orgoglio il libero napoletano,

classe 1996, da quest’anno nelle fila della squadra castellana e alla sua prima esperienza da leader di un team di volley.

“Sono onorata di essere stata scelta come capitano, sia dalle mie compagne, sia dallo staff e dalla società – dice entusiasta Maggipinto (foto in copertina), cresciuta a pane e pallavolo con i genitori che sono allenatori di volley e la sorella Marcella che gioca in serie B, che nel palmarès vanta una medaglia d’argento conquistata al Campionato europeo 2013 con la Nazionale italiana under 18 -.

Spero di essere all’altezza nell’affrontare questo ruolo, per me nuovo, ma come ho detto alle mie compagne cercherò di fare del mio meglio e sarò la spalla su cui tutte possono contare, sia dentro che fuori dal campo.

Ci saranno momenti difficili, mai io ci sarò sempre e cercherò di essere un buon tramite tra squadra e società. Manca un mese al campionato, ci stiamo preparando al meglio con il coach Marco Sinibaldi e tutto lo staff tecnico e non vedo l’ora che si aprano le danze”.

Nel ruolo di vice-capitana è stata scelta la schiacciatrice novarese Giulia Angelina, sempre con l’unanimità della squadra, dello staff tecnico e della società. Anche lei è al suo primo campionato nelle fila di Ipag Ramonda ed è nota per la spiccata indole offensiva.

Fece parte della squadra italiana under 18 che vinse la medaglia d’argento al Campionato europeo 2013.

Montecchio Maggiore, 27 settembre 2022