“Marciare per ricominciare”: a Marano Vicentino con la maratoneta Marsetti

“Marciare per ricominciare”: domenica 11 settembre l’iniziativa a sostegno del progetto “Seminare autostima”. L’iniziativa è in collaborazione con la maratoneta Silvia Marsetti e lo Sportello donna.

Dalla collaborazione tra Silvia Marsetti, maratoneta impegnata nel sociale, e lo Sportello donna “Anna Filomena Barretta” di Marano Vicentino, gestito dalla cooperativa sociale Con Te, nasce l’idea di “Marciare per ricominciare”.

Domenica 11 settembre 2022, raccolta fondi per il progetto “Seminare autostima”.

Il progetto è volto allo sviluppo dell’autostima di bambini e bambine e alla realizzazione di kit di primo soccorso per donne e minori vittime di violenza. Il progetto è in collaborazione con il Pronto soccorso di Santorso.

La partenza della marcia maranese di domenica 11 settembre, lunga 7 chilometri e accessibile a tutti, è prevista dalle 9.00 alle 9.30, dal Parco della Solidarietà, in via San Francesco.

Silvia Marsetti runner per il sociale

“Ho voluto questa marcia per coinvolgere famiglie, bambini, ragazzi, donne, in un cammino in mezzo alla natura di Marano. In collaborazione con le associazioni che fanno parte del nostro territorio, e creare un legame fatto di autostima e divertimento tra tutte le persone che parteciperanno – afferma Silvia Marsetti –. Questa marcia servirà a sostenere il progetto ‘Seminare autostima’, legato anche alla maratona di Berlino che correrò il 25 settembre 2022, a Berlino. Ringrazio tutte le associazioni che hanno dato una mano e collaborato per la realizzazione di questa marcia”.

Diversi i partner che hanno collaborato per realizzare questa iniziativa, tra i quali Marunners, che si è occupato di concretizzare l’idea proposta.

Massimo Poletto , presidente dell’associazione sportiva Marunners

“A inizio giungo siamo stati contattati da Silvia Marsetti e abbiamo subito sposato il progetto – dice Massimo Poletto, presidente dell’associazione sportiva -. Siamo una società di runners ma non solo, la nostra prima finalità è quella di far stare bene le persone tramite l’attività fisica. Siamo contenti di essere organizzatori insieme alle altre associazioni coinvolte in questa iniziativa benefica e speriamo in una partecipazione numerosa che possa essere la prima di molte altre iniziative”.



Sarà dunque un’occasione per adulti e bambini/e di stare assieme con allegria, lungo un percorso facilmente agibile che prevede delle tappe, un ristoro e dei momenti di intrattenimento a cura delle associazioni del territorio. La marcia sarà accompagnata dalla distribuzione di gadget e conclusa con un piccolo dono da parte del gruppo volontarie dello Sportello donna. A offerta libera si potrà contribuire al progetto “Seminare autostima” in due punti, all’inizio oppure al termine del percorso.

L’assessora ai Servizi alla persona e alla famiglia, Elena De Marchi

“L’amministrazione comunale sostiene fortemente questa bellissima iniziativa. Ringrazio di cuore Silvia Marsetti, lo Sportello donna Anna Filomena Barretta e tutte le associazioni presenti”, aggiunge l’assessora ai Servizi alla persona e alla famiglia, Elena De Marchi. “Camminiamo, corriamo e stiamo insieme per sostenere chi è vittima di violenza e per rafforzare la presa di coscienza di sé stessi, fin da piccoli. Crediamo che partecipare a questa marcia di solidarietà sia un grande esempio di cittadinanza attiva, in cui ciascuno di noi può fare la propria parte. Solo assieme, infatti, passo dopo passo, continueremo a essere una comunità attenta ai bisogni del territorio, che sa accogliere istanze e dare risposte concrete”, conclude.

Si ringraziano le associazioni e le persone che hanno contribuito a questo progetto: Silvia Marsetti, lo Sportello donna Anna Filomena Barretta e il gruppo volontarie, Marunners, Raggio di Sole, il GIS, Ambarabàciccìlibrò, La valigia dei ricordi, Le amiche di Anna.

Si ringrazia inoltre la Protezione civile, il gruppo Alpini e la Pro Marano; Ipertosano e Decathlon per il loro contributo.



Nel caso di condizioni climatiche avverse la marcia sarà rinviata a domenica 18 settembre.

Fonte: Comune di Marano Vicentino