Lonigo: incendio del tetto di un garage

Alle 14:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Marona a Lonigo per l’incendio del tetto di un garage probabilmente causato da un’anomalia elettrica di un condizionatore.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento le fiamme che hanno interessato circa 15 metri di copertura, bruciato un barbecue oltre a danni da fumo all’edificio.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore dopo il controllo accurato del sottotetto interessato dalla combustione.