A Lonigo il basket scende in piazza

Con la terza edizione di “Baskettiamo in piazza” – La asd Leobasket’98 in collaborazione con il Comune di Lonigo, il Coni e la Federazione Italiana Pallacanestro portano il basket in città con la terza edizione di “Baskettiamo in Piazza”.

“L’evento – spiega l’assessore allo sport Andrea Castiello – giunto alla terza edizione, si terrà in Piazza Garibaldi nel weekend del 17 e 18 settembre.

Una festa per tutti gli appassionati della palla a spicchi e per tutti gli sportivi”.

Potranno sfidarsi due categorie: under 13 (2010/2011) ed esordienti (2011/2012 ammessi 2013).

Sabato 17 si svolgeranno le partite degli esordienti, dalle 9 alle 18 e durante le premiazioni finali avverrà la presentazione ufficiale delle squadre che quest’anno militerà in serie D maschile e in Promozione femminile.

Domenica spazio agli under 13, sempre dalle 9 alle 18 con le premiazioni a seguire.

“Lo sport è divertimento e aggregazione e farlo tornare in piazza è il nostro obiettivo – conclude Castiello – per promuovere la bellezza della nostra città attraverso lo sport e la gioia dello stare insieme”.

Lonigo, 3 settembre 2022

Comune di Lonigo