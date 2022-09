Lonigo: auto contro il muro

Deceduto il conducente 70enne – Alle 9:20, di venerdì,

i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Mura San Daniele a Lonigo per un’auto finita contro il muro di recinzione di una casa di cura dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente deceduto nell’incidente.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Fiat Panda con all’interno il 70enne senza vita, come accertato dal medico del SUEM.

La polizia locale sul posto per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.