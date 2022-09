Figura, a Bergamo al via il Lombardia Trophy con tanti big azzurri

Si apre domani, sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo, la 14ª edizione del Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi, seconda tappa stagionale delle ISU Challenger Series. Una prestigiosa tre giorni di gare che vedrà al via 71 atleti di 18 Paesi, tra cui anche molti big azzurri.

In pista, infatti, oltre alla giapponese campionessa mondiale in carica e bronzo olimpico Kaori Sakamoto e allo statunitense campione del mondo junior 2019 Tomoki Hiwatashi, anche un nutrito numero di pattinatori tricolori.

In particolare, nella danza Charlene Guignard-Marco Fabbri, Elisabetta Leccardi-Mattia Dalla Torre e Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, tra gli uomini Matteo Rizzo, Nikolaj Memola ed Emanuele Indelicato, tra le donne Lara Naki Gutmann, Anna Pezzetta ed Elena Agostinelli, tra le coppie di artistico Sara Conti-Niccolò Macii, Irma Caldara-Riccardo Maglio ed Anna Valesi-Manuel Piazza.

Grande attenzione andrà ai quattro volte campioni italiani, terzi agli scorsi Europei, Guignard-Fabbri, attesi dall’esordio stagionale in un’altra annata che li vedrà protagonisti dopo la top 5 olimpica di Pechino e le grandi affermazioni degli ultimi mesi.

Curiosità anche per Matteo Rizzo, per un Memola al rientro sul ghiaccio tricolore dopo le splendide prove nel circuito di Junior Grand Prix, oltre alla campionessa italiana in carica Naki Gutmann, ad Anna Pezzetta e, tra le coppie di artistico, su tutti Conti-Macii.

Questo il programma di gare:

Venerdì 16 settembre

Ore 14.00: corto donne – Ore 16.30: corto uomini

Sabato 17 settembre

Ore 14.00: corto coppie di artistico – Ore 15.00: rhythm dance – Ore 17.10: libero donne



Domenica 18 settembre

Ore 13.00: libero coppie di artistico – Ore 14.15: libero donne – Ore 16.20: free dance