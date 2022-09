Progetto definitivo linea Av/Ac 2° lotto “Attraversamento di Vicenza”

Il Comune esprime il parere su alcune opere minori ricadenti al di fuori del corridoio urbanistico, progetto definitivo linea Av/Ac 2°

Nel corso di una seduta avvenuta questa mattina, la giunta comunale ha espresso parere favorevole in ordine alle modifiche riguardanti alcune opere ricadenti al di fuori del corridoio urbanistico istituito dalla delibera Cipe n. 64/2020 nell’ambito del progetto definitivo “Linea Av/Ac Verona-Padova, 2° lotto funzionale ” Attraversamento di Vicenza“.

Si tratta di opere di modesta entità ricadenti esclusivamente al di fuori del corridoio urbanistico e aventi in molti casi carattere di temporaneità, come nel caso delle aree funzionali alla cantierizzazione delle opere principali. In alcuni casi, le differenze rispetto al progetto preliminare approvato in consiglio comunale nel 2017 sono dell’ordine di pochi metri e risultano perlopiù irrilevanti.

La giunta ha inoltre espresso un parere condizionato con osservazioni per altre opere – principalmente aree tecniche e cantieri industriali – localizzate in via Martiri delle Foibe, via dell’Oreficeria, strada della Caimpenta e viale Camisano, delegando il direttore del servizio mobilità, trasporti e lavori pubblici all’espressione dei pareri deliberati in sede di Conferenza dei Servizi che si svolgerà il 28 settembre.