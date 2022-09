Il nuovo anno ‘accademico’ sarà presentato il 27 settembre in Villa Fabris a Thiene – Leadership Academy: prosegue il progetto con Cesar.

Leadership Academy, il progetto nato a Schio e proseguito a livello provinciale con la regia di Cesar, ente formativo, e la collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza, si amplia per coinvolgere altre aree territoriali e nuove aziende.

La presentazione del nuovo anno “accademico”

è prevista per martedì 27, presso Villa Fabris alle ore 18.00, con un incontro evento con testimonianze, momenti di condivisione, spettacolo, pillole formative, rivolte agli imprenditori e loro collaboratori che sono stati coinvolti nei percorsi di leadership, ma soprattutto a coloro che desiderano saperne di più.

Leadership Academy è un percorso dedicato a piccoli gruppi di imprenditori che condividono un lavoro di sviluppo personale e vogliono migliorare sé stessi e la propria azienda, desiderano acquisire maggior consapevolezza del proprio ruolo (cosa significa essere un buon leader), coinvolgere i propri collaboratori, prendere decisioni rapide e giuste, che vogliono essere in grado di riconoscere i propri limiti e le proprie difficoltà e superarli, ma soprattutto che amano le sfide e desiderano mettersi in gioco, e che sono alla ricerca costante di strade nuove per raggiungere mete nuove.

Sotto la guida di Cristina Blandini,

psicologia e formatrice, specializzata in Gestione delle risorse umane e in grado di comprendere le dinamiche di gruppo, ogni incontro prevede la condivisione e il confronto delle esperienze degli imprenditori e delle situazioni delle singole aziende che diventano spunto per approfondimenti diversi temi.

Ovvero, approfondimenti su la comunicazione efficace, l’intelligenza emotiva, gli stili di leadership, la gestione dei conflitti interni all’azienda, la motivazione dei propri collaboratori, la gestione del cambiamento e delle dinamiche di gruppo, la gestione del tempo. L’obiettivo finale dell’Academy è la crescita personale e professionale dell’imprenditori, nel loro ruolo di leader e di “capitano” di una nave in grado di affrontare i repentini cambiamenti in un’ottica di sviluppo condiviso.

Con cinque percorsi già attivati a Schio e uno a Valdagno, la Leadership Academy è diventata una realtà importante e di riferimento per gli imprenditori che trovano nel confronto, nel dialogo, nella condivisione con altri colleghi, uno strumento utile per affrontare la complessità della situazione attuale e la delicatezza e importanza dell’attenzione e la gestione delle risorse umane e delle relazioni con i propri collaboratori, in un’ottica di continuo scambio e aggiornamento e di crescita individuale e aziendale.

Per informazioni: https://www.cesarformazione.it/

Comunicato 140 – 23 settembre 2022