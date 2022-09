Le ragazze di Ipag Ramonda nella scuderia Ninesquared

La squadra di Montecchio Maggiore vestirà divise da gara e abbigliamento sportivo del gruppo trentino

specializzato in linee per la pallavolo. La start up di Riva: “Stiamo acquisendo team da tutta Europa

ma ci interessano realtà radicate sul territorio. Vogliamo essere il brand numero uno della pallavolo”

Da quest’anno Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda,

squadra femminile di A2, vestirà con il marchio Ninesquared, la start up con sede a Riva del Garda dedicata all’abbigliamento per la pallavolo dentro e fuori dal campo. La nuova partnership prevede non solo la fornitura di maglie, pantaloncini, tute e altro materiale da allenamento, gioco e tempo libero, ma anche la creazione di tutto il merchandising sportivo: magliette, felpe, cappellini.

Per il gruppo trentino guidato da sei soci fondatori, tutti giocatori di volley, tra cui lo schiacciatore Filippo Lanza, argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e quest’anno in forza alla squadra polacca Skra Belchatòw, la soddisfazione di un altro team importante che va ad aggiungersi a un considerevole numero di squadre che già vestono Ninesquared.

“Diamo un caloroso benvenuto al nuovo sponsor tecnico Ninesquared, giovane realtà nell’abbigliamento sportivo pallavolistico che vanta importanti collaborazioni con squadre del massimo livello come Modena Volley – sottolinea Carla Burato, presidente di Ipag Ramonda -.

È stata da subito intesa con i titolari sia per la qualità dei materiali, sia per l’impostazione nelle forniture. Un piacevole incontro anche con un grande giocatore originario del territorio veronese, Filippo Lanza, beniamino del nostro rimpianto dirigente Loreno Bressan.

Contiamo di poter reciprocamente valorizzare le nostre realtà

con un occhio rivolto alla comodità e, perché no, anche alle linee fashion. Tra le novità l’introduzione del merchandising, che consentirà ai nostri fan di vestire l’abbigliamento della prima squadra”.

“Siamo onorati di questa partnership con una squadra che ha una storia fantastica, che esiste da 43 anni, contraddistinta da un’ascesa e da successi che l’hanno portata in serie A – rimarcano Filippo Lanza e l’ad Lorenzo Gallosti -. Ci piace l’idea di vestire atlete che saranno fiere di quello che utilizzano curando tutti gli aspetti legati al teamwear, dalla preseason all’ultima gara di campionato.

Puntiamo a fornire loro le migliori condizioni per avere uno stile in campo e fuori, con la possibilità aggiunta per i tifosi di acquistare il merchandising sia tramite e-commerce, sia in un corner che verrà collocato al Palaferroli di San Bonifacio, campo di gioco di Ipag Ramonda”.

In serie A1 femminile Ninesquared ha vestito Trentino Rosa e Cuneo Granda, mentre in A2 il marchio campeggia sulle divise di Sassuolo Idea e Mondovì. In A1 maschile spicca la collaborazione con il Modena mentre, in campo internazionale, il marchio è stato voluto dalla prima squadra nazionale del Qatar di pallavolo e beach volley (che ha vinto il bronzo a Tokyo 2020), dalle federazioni slovena e ungherese.

“Dopo lo scoppio della guerra abbiamo regalato l’abbigliamento alla squadra ucraina, che non riusciva a reperirlo – raccontano Lanza e Gallosti -. Era importante farlo, data la situazione nel loro Paese. È stata una cosa bella per i giocatori, ma anche per noi. Ci stiamo espandendo molto a livello europeo, dal Belgio all’Austria, e anche in Turchia abbiamo acquisito un sacco di squadre femminili.

Nei prossimi anni ci piacerebbe crescere capillarmente con realtà medio piccole.

Ci interessano le squadre importanti, ma anche le società di provincia, radicate sul territorio. Ad oggi siamo gli unici a lavorare direttamente con le società di pallavolo, seguendo tutta la filiera fino al prodotto finito. Siamo nati per la pallavolo, siamo tutti pallavolisti e vogliamo diventare il brand numero uno del volley”.

Un’ascesa notevole, quella di Ninesquared: nata nel 2017, ha preso il volo nel 2020 dopo il lancio di una campagna di equity crowdfunding e oggi conta una quindicina di persone nello staff tra dipendenti e collaboratori. Il fatturato è raddoppiato di anno in anno, merito anche di un modello di business che razionalizza i costi, salta gli intermediari e consente prezzi competitivi.

Oltre a Lanza e Gallosti, il board della società è composto da Andrea Corradini, Nicola Leonardi, Marco Grazioli e Andrea Ballardini. “Nonostante la pandemia, che ha bloccato per due anni i campionati, siamo riusciti ad acquisire nuove partnership tenendo duro e tirandoci su le maniche – dice Lanza -.

Adesso, con il ritorno del pubblico nei palazzetti, sono sicuro che tutto cambierà in meglio e che tante squadre avranno ancora più voglia di ripartire in maniera importante in termini di sponsorizzazioni, investimenti e risultati”.

Montecchio Maggiore/Riva del Garda, 1° settembre 2022

Foto in copertina: da sx Gallosti, Burato e Lanza