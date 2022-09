La Guardia di Finanza in visita all’aeroporto Ferrarin di Thiene

Si è svolta oggi, martedì 20 settembre, la visita di cortesia della Guardia di Finanza all’aeroporto “A. Ferrarin” di Thiene.

Ad accogliere il Col. Prov.le Cosmo Virgilio, accompagnato dal Magg. Alberto Potenza, Com.te del Gruppo di Bassano del Grappa e dal Lgt. Cataldo Mignogna, Com.te della Tenenza di Thiene, erano il Sindaco, Giampi Michelusi e il Presidente dell’aeroporto, Giovanni Gasparotto.

La visita è stata l’occasione non solo per conoscere più da vicino la struttura thienese, nei suoi molteplici e qualificati servizi, ma anche per sviluppare ulteriormente le basi per una futura collaborazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di legalità che sono propri alla Guardia di Finanza e pienamente condivisi dall’Amministrazione Comunale, in una sinergia concreta già in essere e suscettibile di essere potenziata.

L’attenzione che la Guardia di Finanza ha accordato al “Ferrarin” è stata molto apprezzata dal Sindaco Michelusi.

Fonte: Comune di Thiene