CONFINI 2022/2023 – Dopo la splendida stagione scorsa e dopo la lunga e rigenerante pausa estiva, è ora di ricominciare a sognare, divertirsi, riflettere, stupirsi, interrogarsi, condividere. Kitchen Teatro Indipendente

Quindi, per tornare ad entrare nella magia e nella ricchezza del Teatro, oliamo i nostri sensi, tendiamo le nostre corde del cuore, attiviamo le nostre menti che il nuovo programma è pronto!

Le scelte che vanno a comporre la rassegna “Confini 2022/2023”, toccano tematiche sociali, di attualità, culturali, e porteranno con sé domande sul confine tra storia e quotidianità, tra riflessioni e divertimento, tra me e gli altri.

Nel grande palco attori, che fanno del teatro la loro vita, e compagnie provenienti da tutta Italia, aspetteranno che il caloroso, appassionato ed esigente pubblico del Kitchen prenda posto nella platea accogliente, come nell’intimità di uno scrigno, per sognare e divertirsi ancora una volta.

E la magia e la vita saranno di nuovo in scena.

E da quest’anno dedichiamo ai bambini e ragazzi la rassegna “Le storie di Franca” dove, in ogni spettacolo, il viaggio della vita sarà sempre pronto ad accogliere i personaggi alla ricerca della propria identità e del proprio posto nella vita.

Vi aspettiamo numerosi, curiosi e appassionati come sempre!

Kitchen Project Compagnia residente

Kitchen Project è la compagnia teatrale residente al Kitchen Teatro Indipendente di Vicenza.

E’ stata fondata nel 2007 da Franca Pretto e Gianni Gastaldon.

Kitchen Project, con la regia di Franca Pretto e Gianni Gastaldon, costruisce spettacoli teatrali di idee e di movimento per far convivere la significatività della parola con la forza comunicativa dei movimenti coreografici e del disegno luci.

Un teatro che muove emozioni e risveglia la consapevolezza attraverso la narrazione, l’uso degli oggetti, i movimenti scenici, le musiche, le scenografie.

Il testo drammaturgico è generalmente affidato ad una narrazione corale rafforzata da dinamiche corporee espressive ed essenziali e da un ritmo scenico sostenuto.

L’elemento simbolico, costantemente presente, è affidato a una grande fertilità visiva attraverso geometrie di luci e colori, e a una matericità di oggetti, gesti, corpi in movimento, per intensificare l’idea portata in scena, per renderla più penetrante, diretta, chiara e stimolante nei suoi contenuti.