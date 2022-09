Julia Kavalenka – Anthea Vicenza Volley

Serie A2 femminile girone B, Julia Kavalenka e le sue prime impressioni sull’Anthea Vicenza Volley: “Squadra grintosa e che difenderà molto”

L’opposta portoghese è arrivata da pochi giorni in biancorosso

dopo le qualificazioni agli Europei con il Portogallo e si è già messa in mostra nell’allenamento congiunto di sabato scorso contro Trento.



Il suo “braccio pesante” sarà un punto di riferimento importante nel gioco offensivo della squadra, unitamente alle sue doti fisiche e all’esperienza già maturata in categoria nel nostro Paese. Nella nuova Anthea Vicenza Volley che affronterà il campionato di A2 femminile (girone B) spicca il nome di Julia Kavalenka, opposta classe 1999 di nazionalità portoghese e al suo primo anno in maglia biancorossa dopo aver giocato in A2 a Ravenna e ad Altino, mentre in precedenza in Italia aveva militato anche in A1 a Cuneo. Alta un metro e 91 centimetri, la Kavalenka si è aggregata nei giorni scorsi al gruppo dell’Anthea Vicenza Volley, disputando sabato l’allenamento congiunto contro l’Itas Trentino (1-3) mettendo a segno 23 punti. In precedenza, l’esperienza con la nazionale portoghese nelle qualificazione agli Europei.

E’ la stessa Julia a raccontare il suo finale d’estate

e a guardare avanti. “Con il Portogallo – spiega l’opposta di Vicenza – l’obiettivo era ottenere la qualificazione agli Europei, ma purtroppo non siamo riusciti a centrarlo. Abbiamo avuto un po’ di problemi, anche se è stata comunque una bella esperienza giocare davanti al tifo del proprio Paese. Abbiamo vinto due volte contro Cipro, mentre abbiamo perso nei duelli contro Ucraina e Ungheria, le squadre che si sono qualificate anche grazie a giocatrici con tanta esperienza. Noi, invece, eravamo una squadra abbastanza giovane e nel corso della manifestazione abbiamo anche cambiato coach in corsa. Com’è andata a livello personale? Non malissimo ma neanche molto bene; difficile valutare, perché di squadra abbiamo fatto veramente fatica”.

Ora il presente si chiama Anthea Vicenza Volley.

“Le prime impressioni sono positive e sono abbastanza soddisfatta del test di sabato contro Trento, dove contro una squadra forte siamo riusciti a dimostrare ciò che siamo ora e facendo vedere quello che magari saremo in futuro. Di certo, siamo una formazione giovane con tanta voglia di far bene le cose e dimostrare il nostro valore in categoria. Abbiamo messo in mostra anche ai nostri tifosi alcune potenzialità da esprimere in A2. Che Anthea Vicenza Volley nascerà? Siamo una squadra grintosa, poi con il tempo secondo me arriveremo a difendere molto: sono convinta che questo sia un punto di forza che emergerà”.

Vicenza, 19 settembre 2022

Nelle foto di Antonio Trogu, Julia Kavalenka, opposta dell’Anthea Vicenza Volley

