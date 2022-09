ITS Academy Agroalimentare Veneto: iscrizioni ai corsi biennali

Le attività promosse dagli ITS mirano a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di Tecnici Superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

Questi obiettivi si concretizzano nell’erogazione di corsi biennali di V° livello EQF rivolti a giovani neodiplomati, laureati e adulti. I contenuti dei corsi sono definiti in accordo con le aziende, centri di ricerca ed enti di formazione, calibrati di anno in anno in base alle esigenze sempre più dinamiche del mercato del lavoro.

L’obiettivo principale dei corsi ITS è l’inserimento dello studente diplomato nel mondo del lavoro entro 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo.

