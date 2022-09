Istruzione: il Comune di Vicenza cerca docenti esperti

Il Comune cerca, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, docenti esperti per la gestione delle varie attività previste nell’ambito dei progetti di lettura. Contenuti nel Piano dell’offerta formativa territoriale rivolti alle scuole della città per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Le domande vanno presentate entro il 30 settembre.

L’avviso e maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php/324445).