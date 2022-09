Istituto Musicale Veneto: al via il nuovo complesso bandistico

Si va chiudendo in questi giorni il primo blocco di iscrizioni relative al bando pubblicato dall’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene. In collaborazione e con la supervisione del Comune di Thiene, per l’inserimento di nuovi musicisti nel Complesso Strumentale di Fiati e Percussioni Città di Thiene.

Le iscrizioni, aperte a musicisti in età fra i 10 e i 70 anni, si concretizzeranno in un’audizione che si terrà fra il 5 e il 6 di settembre, a seconda anche delle esigenze degli iscritti.

I partecipanti dovranno interpretare un brano a propria scelta e un secondo, breve, non difficile, scelto dalla commissione in stile pop o classico. Le audizioni saranno tenute dal maestro Gastone Bortoloso che, nell’anno formativo 2022-2023, terrà i corsi di musica d’insieme del complesso strumentale.

Il Complesso Strumentale di Fiati e Percussioni di Thiene è una formazione che avrà il carattere della stabilità, con finalità di promozione musicale e orientamento stilistico vario, sia con repertori a progetto, sia con programmazioni miste, dal classico al popolare, al leggero e allo swing, anche con l’intento di perfezionare l’esperienza dei musicisti interessati rispetto al lavoro d’assieme. Proprio la varietà degli stili fa sì che possano essere inseriti non solo fiati e percussioni ma strumenti di ogni tipo.

Possono essere interessati sia giovani musicisti alle prime esperienze d’insieme, sia musicisti più adulti che hanno già vissuto simili esperienze ma che, per vari motivi, avevano interrotto questo tipo di attività, amatoriale ma, in ogni caso, formativa, sia sotto. il profilo prettamente musicale che umano.

Dichiara l’assessore Anna Maria Savio:

“È una splendida opportunità per chi ama la musica e suona uno strumento di accrescere le proprie competenze, condividere una passione e vivere l’emozione di fare musica assieme, nella riscoperta della socialità e del dialogo intergenerazionale. Invito quanti fossero interessati a partecipare al progetto, fortemente caldeggiato dal Comune di Thiene. Mettere a disposizione i propri talenti è un gesto che arricchisce tutti, dal singolo alla comunità civile. Ringrazio l’Istituto Musicale per questa attenzione importante rivolta alla crescita culturale della Città e del territorio“.

Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria dell‘Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, in Via Carlo del Prete n. 43, telefonando al 337 1069626, oppure scrivendo a info@istitutomusicaleveneto.it