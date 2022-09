Sabato, in occasione dell’allenamento congiunto con Arena Volley Team Verona, sfileranno i roster

delle due squadre al Palaferroli di San Bonifacio davanti al pubblico e alle autorità locali – Ipag Sorelle Ramonda: presentazione ufficiale



Si alza ufficialmente il sipario

sulla nuova squadra di Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda, che sabato prossimo si presenterà ufficialmente al Palaferroli di San Bonifacio, davanti ai suoi fan e al territorio.

L’occasione viene offerta dall’allenamento congiunto con la squadra di serie B1 di Arena Volley Team Verona, approdata per il secondo anno consecutivo ai play off promozione per la A2. Il programma prevede il match alle 14.30. A seguire, alle 18, un breve intervento delle autorità locali e quindi la presentazione congiunta dei roster delle due squadre.

Alle 19.30 si proseguirà con un match amichevole under 13 tra Arena Volley Team e Sambo Volley. Saranno presenti dirigenti, sponsor, squadre del settore giovanile, in un clima che sarà di condivisione e festa.

Tra Montecchio Maggiore e Arena Volley Team Verona è stata siglata, quest’anno, una collaborazione triennale, coordinata dal vicepresidente Fabio Maraia, che punta alla crescita del movimento della pallavolo femminile.

“Siamo alle prime fasi del progetto con Arena Volley, con la sinergia tra le prime squadre dei due club e i settori giovanili – sottolinea Carla Burato, presidente di Unione Volley Montecchio Maggiore -.

È un progetto in cui crediamo molto

e che punta a creare una filiera dal minivolley alla serie A, consentendo la crescita dei giovani atleti. Sarà una grande emozione sfilare assieme nella prima passerella al Palaferroli, davanti al nostro pubblico e al territorio, in attesa che scatti l’ora del campionato il 23 ottobre, con il derby in casa contro Anthea Vicenza”.

Il commento sulla serie B1 di Arena Volley Team Verona è affidato al primo allenatore Marcello Bertolini, già coach del Montecchio in serie A2:

“La rosa della nostra squadra ha avuto poche variazioni. Avremo dunque un gruppo di giovani atlete che devono completare la loro crescita e formazione, affiancate da un gruppo di atlete esperte che hanno dato ottimi risultati nelle ultime due stagioni.

Le novità riguardano l’arrivo della giovane palleggiatrice Giulia Gainelli, che ha avuto esperienze già fuori provincia. Credo sia pronta per passare dalla pallavolo giovanile a quella “adulta”. Poi c’è l’arrivo di Gioia Riccato, che viene a rinforzare il reparto delle schiacciatrici, un’atleta giovane e versatile che si è fatta già notare e può giocare come schiacciatrice, ma anche come opposto.

Può avere ampi margini di miglioramento, con lei potremo dimostrarci ancora più solidi in fase attacco. Le altre atlete oramai sono di casa ma sono un gruppo davvero importante, che ha lavorato sempre con grande impegno con grandi risultati: due anni consecutivi di accesso ai play off per la promozione in serie A2 e con una mentalità vincente che si sta acquisendo”.

San Bonifacio, 29 settembre 2022

Foto in copertina: i presidenti Carla Burato e Paolo Tosi