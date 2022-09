Montecchio Maggiore incidente mortale sul lavoro

Alle 9:15 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carbonara a Montecchio Maggiore per un incidente sul lavoro: deceduto un uomo rimasto folgorato.

L’uomo era intento a lavorare sopra un silos all’esterno di un centro ippico quando per cause in corso di accertamento ha toccato con un’asta metallica i fili sovrastanti della media tensione.

L’uomo un 55enne, marito della proprietaria è rimasto riverso sul silos.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la zona fino all’intervento dei tecnici dell’Enel, che hanno staccato la tensione.

Successivamente si è provveduto con l’autoscala al recupero dell’uomo purtroppo deceduto, come accertato dal personale medico del SUEM.

Le cause dell’incidente sono al vaglio del personale dello spisal e i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13:00 circa.