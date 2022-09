Incendio di un tetto

Dalle 14:10, di sabato, i vigili del fuoco stanno operando In via Luigi da Porto a Vicenza per un principio di incendio della copertura di un tetto di un’abitazione causato dal surriscaldamento di una canna fumaria.

I pompieri accorsi con 2 autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 10 operatori, hanno prontamente spento le fiamme che hanno coinvolto dell’isolante e la guaina intorno alla canna fumaria.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione.