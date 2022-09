Incendio ai pannelli fotovoltaici Hotel Fracanzana

Dalle 14:00, i vigili del fuoco stanno operando presso l’hotel Fracanzana a Montebello Vicentino per un incendio pannelli fotovoltaici divampato sul tetto della struttura: nessuna persona è rimasta ferita.

Notevole la colonna di fumo alzatasi nelle prime fasi, ben visibile dall’attigua autostrada con decine e decine di chiamate degli automobilisti alla sala operativa del 115.

I pompieri arrivati da Lonigo, Vicenza, Caldiero e Verona con 3 autopompe, un’autobotte, 2 autoscale e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un incendio generalizzato che si poteva estendere a tutta la copertura e le strutture annesse.

Le fiamme hanno interessato circa 30 mq di copertura e sottotetto della parte della costruzione dell’hotel più alta.

Sono ora in corso le operazioni di bonifica e le valutazioni tecniche per determinare le cause delle fiamme.