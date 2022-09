Domenica pomeriggio complicato intervento dei vigili del fuoco per il salvataggio di Zoe, una cagnetta che mentre era in giro per un’escursione sull’altopiano di Asiago a mezz’ora a piedi da malga Slapeur di Gallio è caduta in una fenditura carsica, larga pochi centimetri e profonda oltre due metri.

La squadra del personale dei pompieri di Asiago arrivati sul posto a piedi con un’attrezzatura di base, si sono subito prodigati per salvare lo yorkshire, che era tuttavia irraggiungibile, se non demolendo la pietra.

È stato quindi chiesto alla centrale di Vicenza di provvedere a l’invio sul posto di un gruppo elettrogeno e un demolitore.

Nel frattempo con un piccone e dei pali i componenti della squadra sono riusciti in un punto laterale più largo a rimuovere un masso, ottenendo l’apertura di uno stretto varco, dove un vigile del fuoco dalla corporatura magra è riuscito, strisciando ad entrare.

L’operatore è riuscito a raggiungere Zoe, che è stata agganciata al guinzaglio e dopo la rimozione di un altro sasso a essere issata e salvata.

Felicissimi i proprietari della cagnetta di Marostica, che hanno seguito con ansia tutte le fasi del soccorso, durate oltre 3 ore.

I vigili del fuoco consigliano durante le escursioni, di prestare la massima attenzione al territorio e di tenere gli animali sempre al guinzaglio e non allontanarsi dai sentieri, soprattutto nelle zone carsiche, dove sono presenti numerosissime buche e fenditure, alle volte occultate dalla vegetazione.