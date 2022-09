Il Rally di Bassano tiene ancora segreto il percorso

e chiama alla sfida finale tutti i migliori dell’Ircup. Bassano del Grappa (VI), 28-29 ottobre 2022

39° RALLY INTERNAZIONALE CITTA’ DI BASSANO

17° RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Lo sloveno Avbelj è il grande favorito

per la conquista della serie, ma resta aperta la lotta tra i primi cinque in classifica generale grazie al coefficiente maggiorato

Tengono la bocca cucita quelli di Bassano Rally Racing.

Nessuna indiscrezione sul tracciato del 39° Rally Internazionale e 17° Rally Storico Città di Bassano, che andranno in scena tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre.

Un tanto per mantenere pathos e incognite tra gli aspiranti protagonisti del “Mundialito del Nordest”, almeno fino a quando si apriranno le iscrizioni.

Equipaggi moderni e vintage hanno curiosità formato extralarge come se si potessero inventare nuove strade tra le zone del Brenta, scavando gallerie e asfaltando vigneti. Ma vale per questo come per il cento per cento dei rally la regola di Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

In attesa di alzare il velo sul percorso, meglio per ora stare su dati certi: Bostjan Avbelj, festeggiato l’anno scorso in piazza Libertà, è il grande favorito dell’International Rally Cup 2022 che si conclude con il Bassano a coefficiente maggiorato 1,5.

Secondo al Maremma e al Taro, primo al Casentino (coefficiente 1,25), lo sloveno ha accumulato 157,5 punti e un vantaggio colossale su Luca Rossetti secondo a 102, con il friulano che sconta lo zero rimediato a Follonica causa un’uscita di strada.

Terza posizione attuale per il veneto Nicola Sartor a quota 90,75 davanti al siciliano Andrea Nucita con 84 e al piemontese Alberto Roveta a 80,5.

L’ultima sfida mette in palio teorici 80 punti per chi fa bottino pieno, vittoria (75) e miglior tempo in power stage (5), quindi anche Roveta ha una chance di aggiudicarsi la serie Pirelli in caso di vittoria e débâcle degli avversari.

Bassano del Grappa, 15 settembre 2022

In copertina Rally Città di Bassano (foto Antonio Marchetti)